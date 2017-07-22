Мечтающие о Мальдивах россияне проведут отпуск на родине

bbk-impuls.ru

Между мечтами россиян об отпуске и действительностью обнаружились расхождения.

В ходе опроса специалисты узнали, что для россиян является идеальным отпуском и как они отдыхают на самом деле. Выяснилось, что почти 17 процентов участников исследования хотели бы расслабляться на островах (на Мальдивах, Сейшелах, Бора-Бора и так далее).

На втором месте по популярности — Италия, Испания, Греция, Кипр и другие страны Южной Европы. Там мечтают отдыхать более 15 процентов респондентов.

Замыкают тройку азиатские государства. Около 10 процентов граждан желают путешествовать в Таиланд, Китай, Вьетнам и по прочим подобным направлениям. В пятерку мест для идеального отдыха также попали курорты Краснодарского края и другие города России.

Среди направлений реально планируемого в этом году отпуска лидируют российские населенные пункты. Путешествовать по городам страны собираются 22,7 процента респондентов.

На второй позиции — Сочи, Анапа и другие кубанские курорты с показателем в 20,7 процента опрошенных. Третья строчка досталась Крыму (почти 14 процентов).

В Южную Европу на самом деле поедут 11,3 процента туристов, в Турцию — 10,4 процента. При этом мечту об островах реализуют только 4,1 процента путешественников, сообщает "Лента.ру".