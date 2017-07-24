Тюменцы начали получать уведомления на уплату имущественных налогов

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Рассылка налоговых уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2016 год началась в Тюменской области, сообщила пресс-служба регионального УФНС.

Несколько лет тюменцы получают сводные налоговые уведомления, отражающие информацию о начислении налогов по всем имущественным объектам, транспортным средствам и земельным участкам, находящимся в собственности гражданина на территории Российской Федерации. Не позднее одного месяца до наступления срока уплаты (1 декабря 2017 года) жители региона получат уведомления заказным письмом по почте или в электронном виде. В этом году физическим лицам, с чьих доходов налоговым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц, следует уплатить данный налог не позднее 1 декабря на основании суммы, указанной в сводном налоговом уведомлении.

Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получат уведомление лишь в электронном виде, остальные граждане — по почте. При возникновении необходимости в получении документа на бумажном носителе, физическому лицу следует уведомить об этом налоговый орган. Для этого в личном кабинете в разделе "Профиль" следует убрать отметку напротив графы "Отказ от получения документов на бумажном носителе", либо выбрать "Уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе" в разделе "Документы налогоплательщика". Перед направлением в налоговый орган сформированный документ необходимо подписать усиленной квалифицированной (можно получить в удостоверяющем центре) или неквалифицированной подписью (бесплатно генерируется в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц").

Стоит отметить, что гражданам, чья общая сумма исчисленных имущественных налогов не превысила 100 рублей, сводные налоговые уведомления придут в последующие годы, когда сумма налогов к уплате превысит вышеуказанный размер или истечет трехлетний срок, за который налоги должны быть исчислены.