О возможностях социального предпринимательства расскажут в технопарке

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Семинар "Бизнес добрых дел", посвященный социальному предпринимательству, состоится в Тюменском технопарке 4 августа с 14 до 17 часов.

Участники подробно познакомятся со всеми тонкостями и особенностями создания и ведения социального бизнеса, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Руководитель организации развития экологической культуры "Сделаем!" (Челябинск) Иван Закарлюкин расскажет, как из бизнеса по раздельному сбору отходов и их переработке возник социально-предпринимательский проект "Вещеворот".

Руководитель сервиса Kidsout в Тюмени Анжелика Копыльцова поделится опытом и рекомендациями по созданию и развитию популярного столичного сервиса бебиситтеров.

Социальный предприниматель из Мегиона Константин Щербинин расскажет о развитии семейного бизнеса от оказания услуг на дому до организации пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по телефону 49-07-17 или по электронной почте frolova@iato.ru.