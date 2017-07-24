В Тюмени презентуют 3D-карту для слабовидящих

Фото ТюмГУ

Презентация проекта тактильно-звуковой ЗD-карты для инвалидов по зрению, специалистов коррекционных школ, тьюторов состоится в Институте психологии и педагогики ТюмГУ 25 июля. Начало в 12 часов.

Интерактивная карта будет полезна людям с ограниченными возможностями, а также гостям Тюмени для ориентирования в пространстве и макетного изучения города.

За реализацию проекта взялся студент кафедры психологии и педагогики, инвалид первой группы по зрению, руководитель коворкинга "Белая трость", волонтер Лиги добровольцев ТюмГУ Степан Панов. Ему будут помогать специалисты с инвалидностью, представители общественных организаций и сотрудники университета.

Карта представляет рельефную подложку, сенсорную рамку и аудиосистему. Пользователь водит пальцем по объектам, сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема называет объекты и выдает информацию о них.

Проект был успешно презентован и защищен на форуме активных граждан "Сообщество".

Первую карту планируют установить в Институте психологии и педагогики ТюмГУ. Планируется установка карт в аэропорту и на железнодорожном вокзале, сообщает Лига добровольцев ТюмГУ.

Соб. инф.