Именем августейшей художницы может быть названа аудитория школы искусств Тобольска

tiamz.ru

Одна из аудиторий школы искусств Тобольска может быть названа в честь великой княгини Ольги Александровны Романовой.

Как сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника, такую возможность обсудили глава города Владимир Мазур и председатель Благотворительного фонда имени ея императорского высочества великой княгини Ольги Александровны, вдова Тихона Николаевича Куликовского-Романова – родного племянника Николая II и внука Александра III княгиня Ольга Куликовская-Романова, которая посетила Тобольск.

Тоболяки знакомы с художественным наследием Ольги Романовой по выставочному проекту "Августейшая художница", который был представлен в рамках празднования 400-летия восшествия династии Романовых на российский престол во Дворце наместника.

Княгиня Ольга – младшая дочь императора Александра III и императрицы Марии Федоровны родилась в июне 1882 года. Она была шестым ребенком в царской семье, и родилась после Николая, Александра, Георгия, Ксении и Михаила, но только великая княгиня Ольга стала единственным "багрянородным" ребенком государя императора Александра III. "Багрянородным" называли ребенка, рожденного от царствующего императора.

Великая княгиня Ольга Романова - талантливый художник. "Даже во время уроков географии и арифметики мне разрешалось сидеть с карандашом в руке, потому что я лучше слушала, когда рисовала кукурузу или дикие цветы", — записала она в дневнике.