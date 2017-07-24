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Короткометражка расскажет о Тюмени все

14:43 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Короткометражный фильм о приключениях двух братьев снимут в Тюмени. Авторы планируют показать не только историю взаимоотношений между героями, но и красоту столицы Западной Сибири.

Авторы призывают горожан оказать посильную помощь в создании фильма.

"Москва и Санкт-Петербург уже привыкли видеть себя на большом экране и в сериалах, чего не скажешь о других городах, но им тоже есть что рассказать и показать. Тюмень неоднократно занимала первую строчку в рейтинге лучших городов России, но что россияне о ней знают? Только стереотипы. Их попробуем развеять в том числе", – пояснил режиссер картины, участник международных кинофестивалей в Италии и США, уроженец Тюмени, студент СПбГИКиТ Александр Исыпов.

Главные герои фильма – пара двоюродных братьев, которые по случайности отдали важный документ незнакомой девушке. И теперь в ее поисках ребятам предстоит обойти почти полгорода. Одна из главных целей проекта – рассказать о первом русском городе Сибири, показать его красоту, повысить туристическую привлекательность, ведь сюжет развернется на фоне многих достопримечательностей города. Таким образом, Тюмень "сыграет" полноценную "роль второго плана", ее даже обещают включить в титры.

"Есть цель: не просто снять 15-минутную ленту, а привлечь внимание туристов, сделать картину, которая, возможно, станет первой в альманахе о городах России", – сказал сценарист проекта, писатель, журналист Егор Иванов.

Работа над короткометражкой уже началась – написан сценарий и стартовал сбор средств на съемки. Планируется привлечь ресурсы с краудфандинговой кампании, а также от всех заинтересованных лиц. К работе привлекут местных профессиональных актеров и любителей: в скором времени будет объявлен кастинг, заявку на который сможет отправить любой желающий. Также горожане смогут принять участие в массовке или попасть в съемочную группу.

Авторы рассчитывают на успех. И приглашают всех желающих разделить его – в свою команду. Принимается любая поддержка от частных лиц, общественных организаций, бизнесменов: как спонсорская, так и творческая. Отклики и предложения можно присылать на почту проекта tmn.film@gmail.com, следить за развитием проекта – во группе "ВКонтакте".

Теги: Тюмень , кино

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