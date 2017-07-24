Курултай-2017 - яркий праздник дружбы и гостеприимства

Более пяти тысяч человек всех национальностей приняли участие в XXI Региональном казахском народном празднике Курултай-2017, который прошел в селе Бердюжье. На праздник собрались делегации казахских общин из 11 городов и районов Тюменской области, а из Курганской и Омской областей. Почетными гостями Курултая стали представители Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

"Курултай стал значимым событием в общественной жизни региона. Этот замечательный праздник важен для всех, кто уважает традиции казахского народа, дорожит ценностями и многообразием российской культуры. Этот национально-культурный проект пользуется заслуженной популярностью. Уверен, Курултай-2017 будет способствовать духовному обогащению и сближению народов, которые живут в нашем регионе, придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству Тюменской области и Республики Казахстан", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев в видеообращении к участникам и гостям праздника.

Почетный гость праздника из Республики Казахстан, заведующий секретариатом Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана Наиль Салимов в своем выступлении отметил, что между нашими приграничными регионами сложились тесные добрососедские взаимоотношения.

"Приезжая в Тюменскую область, мы всегда видим радушные лица прекрасных людей", - сказал он. Наиль Салимов тепло поблагодарил тюменцев за помощь, которую они оказали Северо-Казахстанской области в борьбе с сильным паводком 2017 года.

Глава Бердюжского района Виктор Рейн уверен, что Курултай - праздник дружбы и взаимопонимания, объединяющий все народы России. "На Курултае можно встретить старых друзей и найти новых, узнать много интересного о культуре, обычаях и традициях казахского народа, попробовать блюда национальной кухни. Этот замечтательный праздник дарит только положительные эмоции", - подчеркнул он.

В Тюменской области живут более 20 тыс. сыновей и дочерей казахского народа, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Большинство тюменских казахов испокон веков занимаются животноводством. Среди моих соплеменников очень много руководителей крепких и успешных крестьянско-фермерских хозяйств, которые традиционно лидируют в различных муниципальных и региональных конкурсах и соревнованиях. Трудятся казахи в образовании, здравоохранении, правоохранительных органах", - отметил Есенгалий Ибраев.

По словам главы Ишима Федора Шишкина, казахская община принимает самое активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни города, отстаивая честь муниципалитета.

"В Ишиме и Ишимском районе живут более трех тысяч казахов. Мы работаем в тесном контакте и вместе движемся вперед. Предприниматели-казахи активно и достойно ведут свой бизнес, внося существенный вклад в экономическое развитие муниципалитета. Я с большим уважением и интересом отношусь к культуре казахского народа, очень люблю национальную казахскую кухню. Курултай для меня - замечательный праздник, который объединяет всех жителей Тюменской области", - рассказал он.

Юрта делегации Ишима стала одним из украшений Курултая, признали участники праздника. Руководитель ишимской национально-культурной автономии казахов Жамиля Мурзанова приглашала гостей за традиционный дастархан и угощала вкусным и полезным кумысом.

"Мы стараемся приобщать городскую казахскую молодежь к изучению народных традиций и родного языка. Наши активисты ищут для этого различные пути, и Курултай - один из них. Этот праздник показывает красоту казахского народа, его духовность", - отметила Жамиля Мурзанова.

Ишимская делегация привезла на Курултай очень интересную выставку национальных ювелирных изделий. "Казахские женщины издавна носили крупные, массивные украшения из серебра. Чем крупнее украшение - тем выше статус. Кроме того, ювелирные изделия служили оберегами", - рассказала хозяйка выставки Мереке Мурзанова.

Организаторы Курултая подготовили для многочисленных гостей яркую и разнообразную программу. Одним из главных событий стало выступление талантливой вокалистки, участницы популярного шоу "Голос Казахстана. Дети" Зарины Омарбековой. Тюменские творческие коллективы порадовали зрителей замечательным концертом. На Курултае работали этнографические, спортивные и развлекательные площадки. Большое количество болельщиков собрали турнир по национальной борьбе на поясах куреш и конные скачки.

По словам президента региональной казахский национально-культурной автономии, в каждом муниципалитете Тюменской области, где компактно проживают казахи, есть крепкие команды активистов-общественников, увлеченных изучением народных традиций, языка и культуры. Большую помощь в организации Курултая тюменским казахам ежегодно оказывают правительство региона, городские и районные власти, тюменский Дворец национальных культур "Строитель".

"Самая главная традиция казахов - радушие и гостеприимство. Поэтому наши активисты вместе с местными администрациями соревнуются между собой, кто лучше проведет праздник, дорогими гостями которого становятся и русские, и татары, и немцы, в общем, все народы, живущие в России. В 2018 году Курултай пройдет в Голышмановском районе", - сообщил Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко