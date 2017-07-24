Вузы начнут процедуру зачисления абитуриентов с 27 июля
obrnadzor.gov.ru
26 июля вузы завершают прием документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ. Прием документов в вузы, которые проводят дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, был завершен ранее, напоминает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Не позднее 27 июля на своих официальных сайтах и информационных стендах вузы должны разместить списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов за каждое вступительное испытание и количества баллов за индивидуальные достижения. Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления.
После этого начнется этап приоритетного зачисления. На этом этапе происходит зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот.
28 июля завершится прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, имеющих особые права, и поступающих в пределах квот целевого приема, если они подали заявления о приеме в два или более вуза.
29 июля будут изданы приказы о зачислении. Они должны быть опубликованы на официальном сайте и информационном стенде вуза.
Затем начинается первый этап зачисления абитуриентов, поступающих по общему конкурсу.