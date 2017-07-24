up

24.07.2017 понедельник

EUR 68.6623

USD 58.9325

В Тюмени 15..17 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вузы начнут процедуру зачисления абитуриентов с 27 июля

16:21 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
obrnadzor.gov.ru

26 июля вузы завершают прием документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ. Прием документов в вузы, которые проводят дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, был завершен ранее, напоминает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  

Не позднее 27 июля на своих официальных сайтах и информационных стендах вузы должны разместить списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов за каждое вступительное испытание и количества баллов за индивидуальные достижения. Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления.

После этого начнется этап приоритетного зачисления. На этом этапе происходит зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

28 июля завершится прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, имеющих особые права, и поступающих в пределах квот целевого приема, если они подали заявления о приеме в два или более вуза.

29 июля будут изданы приказы о зачислении. Они должны быть опубликованы на официальном сайте и информационном стенде вуза.

Затем начинается первый этап зачисления абитуриентов, поступающих по общему конкурсу.

Теги: абитуриенты , вуз , образование

Последние новости

20:35 В Тюмени открылась Школа программирования Фото
19:50 Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики
19:08 Тюменским вкладчикам банка "Югра" выплатили четверть возмещения
18:21 За аварию с двумя погибшими житель Исетского района пойдет под суд
18:10 Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"
18:00 25 июля - события дня
17:49 Владелица батута, на котором пострадал ребенок, заплатит штраф
17:38 Тюменские скалолазы стали призерами Всемирных игр Фото
17:27 Самые благоустроенные дворы назовут в Викулово
17:16 Художников наградили за лучший стрит-арт в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики

Владимир Якушев приветствовал участников и гостей Курултая-2017

Владимир Якушев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Политика

Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"

В регионе совершенствуется законодательство в сфере инвестиционной деятельности

Координаторы проектов "Единой России" в Тюменской области подвели итоги полугодия

Экономика

Курс евро вырос почти на рубль

В Тюменском районе отремонтировали шестнадцать автодорог

Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюмени вырос в полтора раза

Общество

В Тюмени открылась Школа программирования

Тюменским вкладчикам банка "Югра" выплатили четверть возмещения

25 июля - события дня

Спорт

Тюменские скалолазы стали призерами Всемирных игр

Никита Дибрин из Тюмени завоевал европейскую бронзу

Тюменская теннисистка победила в бронзовой встрече

Происшествия

За аварию с двумя погибшими житель Исетского района пойдет под суд

Владелица батута, на котором пострадал ребенок, заплатит штраф

В Омутинском мужчина ездил по поддельным правам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+