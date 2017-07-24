Вузы начнут процедуру зачисления абитуриентов с 27 июля

obrnadzor.gov.ru

26 июля вузы завершают прием документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ. Прием документов в вузы, которые проводят дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, был завершен ранее, напоминает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Не позднее 27 июля на своих официальных сайтах и информационных стендах вузы должны разместить списки поступающих с указанием суммы конкурсных баллов, количества баллов за каждое вступительное испытание и количества баллов за индивидуальные достижения. Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления.

После этого начнется этап приоритетного зачисления. На этом этапе происходит зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

28 июля завершится прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, имеющих особые права, и поступающих в пределах квот целевого приема, если они подали заявления о приеме в два или более вуза.

29 июля будут изданы приказы о зачислении. Они должны быть опубликованы на официальном сайте и информационном стенде вуза.

Затем начинается первый этап зачисления абитуриентов, поступающих по общему конкурсу.