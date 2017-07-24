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Театральный сезон "Ангажемент" завершит премьерой

16:32 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ФОТО пресс-службы молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко

Спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, закроет 23 сезон молодежного театра "Ангажемент" 25 июля. Начало в 19 часов.

Впервые квартирник вышел в "Ангажементе" 25 января 2017 года - в день рождения поэта. Мало кто знает, но в этот же день празднует именины сыгравший главную роль Леонид Окунев.

"Владимира Семеновича я очень люблю, потому что у нас день рождения 25 января. Его творчество разошлось на цитаты растащить. Я читаю "Райские яблоки" - это такое…", - не нашелся в словах Леонид Окунев.

Директор театра им. В.С. Загоруйко считает, что в советское время поэту было тяжело писать, будто он жил не в то время, общество его не принимало. Актеры "Ангажемента" в квартирнике читают стихи, поют песни в демократичной обстановке за кружечкой чая с вареньем. 

Ирина Ромашкина

Теги: Владимир Высоцкий , Леонид Окунев , Ангажемент , театр «Ангажемент»

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