Театральный сезон "Ангажемент" завершит премьерой

ФОТО пресс-службы молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко

Спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, закроет 23 сезон молодежного театра "Ангажемент" 25 июля. Начало в 19 часов.

Впервые квартирник вышел в "Ангажементе" 25 января 2017 года - в день рождения поэта. Мало кто знает, но в этот же день празднует именины сыгравший главную роль Леонид Окунев.

"Владимира Семеновича я очень люблю, потому что у нас день рождения 25 января. Его творчество разошлось на цитаты растащить. Я читаю "Райские яблоки" - это такое…", - не нашелся в словах Леонид Окунев.

Директор театра им. В.С. Загоруйко считает, что в советское время поэту было тяжело писать, будто он жил не в то время, общество его не принимало. Актеры "Ангажемента" в квартирнике читают стихи, поют песни в демократичной обстановке за кружечкой чая с вареньем.

Ирина Ромашкина