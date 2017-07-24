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Художников наградили за лучший стрит-арт в Тюмени

17:16 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото проекта "Моя территория"

Тюменка Ольга Лукина с творческой работой "Новый день, Карл!" стала обладателем 30 тыс. рублей за роспись стены в рамках Всероссийского фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц".

Награждение проходило по номинациям "Трансформаторные будки" и "Шкафы связи". Всего денежными призами отметили семь работ: по три в каждой номинации и одну по результатам онлайн-голосования.

Приз зрительских симпатий — 10 тыс. рублей — вручили Денису Живило за серию работ "Сладкий арт". Лучшей работой на шкафе связи стала композиция "Первое свидание" Александры Миткаловой, девушка получила 20 тыс. рублей.

"Это был мой первый опыт работы с такой большой площадью: стена 3 на 6 метров. Впечатления остались самые положительные. Самое главное, что я бы отметила за время фестиваля, — это взаимодействие с людьми. Было очень полезно делиться опытом, получать новые знания от других, прислушиваться к их мнению и общаться", - рассказала победительница Ольга Лукина.

Фестиваль "Морфология улиц" стартовал 19 мая. Участники прошли образовательную программу, которая включала лекции, мастер-классы по стрит-арту, трафаретному арту, созданию рисунков с помощью цветного скотча и другим направлениям от приезжих райтеров. Параллельно проходил прием работ на конкурс: желающие со всей России подавали эскизы, и с 13 июля лучшие художники начали воплощать работы в жизнь на улицах города. В результате в разных частях областного центра появились 28 новых стрит-арт-объектов, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория".

""Морфология улиц" — это проект, который пусть немного, но изменил Тюмень. Его придумали и сделали молодые, а включение молодого человека в заботы о городе — это то, что должно происходить постоянно. Чем больше будет мест, куда человек сможет приложить свою руку, чтобы что-то изменить, тем больше мы будем любить и ценить родной город, область и страну в целом", - отметил директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Теги: Морфология улиц , конкурс , стрит-арт , Моя территория

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