В Тюмени ищут спонсоров для создания интерактивной 3D-карты города

Фото ИА "Тюменская линия"

Уникальные тактильно-звуковые 3D-карты в ближайшем будущем появятся в Тюмени. Одна из них расположится в Институте педагогики и психологии ТюмГУ, еще две – в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Как рассказал на презентации проекта студент кафедры психологии и педагогики, инвалид первой группы по зрению, руководитель коворкинга "Белая трость", волонтер Лиги добровольцев ТюмГУ Степан Панов, стоимость одной карты составляет около 300 тыс. рублей. Цена проекта "Прогулки по 3D" – около 1 млн рублей.

"Мы предлагаем предпринимателям вложиться и тем самым поддержать социальный проект. Предприятие не только обозначит свою точку на карте, но и внесет вклад в развитие социальной инфраструктуры города", - подчеркнул Степан Панов.

Карта представляет рельефную подложку, сенсорную рамку и аудиосистему. Пользователь водит пальцем по объектам, сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема называет объекты и выдает информацию о них. Тактильный слой карты служит для того, чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья смог понять, где расположены социальные объекты, насколько они удалены друг от друга.

Располагаться на карте могут 50 самых востребованных объектов инфраструктуры, 50 основных магистралей и улиц, парковые зоны, реки и водоемы. Размер карты составляет 80 на 80 см.

Интерактивная карта будет полезна не только людям с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, но и детям, пожилым тюменцам. Воспользоваться ей смогут и иностранные туристы, ведь помимо русского, озвучивать названия улиц и объектов будут на английском, немецком и французском языках.

В Институте педагогики и психологии ТюмГУ в качестве примера тюменцам была презентована 3D-карта Екатеринбурга. В этом городе карты уже работают в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале. Они помогают гостям города составить маршрут движения, выбрать нужную гостиницу. Подобные объекты также установлены в Москве, Чите и появятся в Севастополе.

Разрабатывать 3D-карту для Тюмени будет инклюзивная команда, в состав которой войдут специалисты с инвалидностью, представители общественных организаций и сотрудники университета.

"С 1 августа начнется отбор ребят, желающих поучаствовать в проекте. Помочь в создании карты могут незрячие люди, которые самостоятельно и регулярно передвигаются по городу с тростью, знают разные маршруты, знакомы с географией и историей. Основное требование к зрячим участникам: их профессия должна быть связана с дизайном, архитектурой, географией, картографией, муниципальным управлением. Численность команды – девять человек", - рассказал Степан Панов.

Отметим, в Тюмени проектом уже заинтересовались представители образования и бизнеса. Директор Института психологии и педагогики, руководитель Людмила Волосникова отметила, что это инновационный проект, который важен для всех социальных слоев.

"Наличие такой карты в городе важно и значимо для формирования инклюзивной культуры в новом типе взаимоотношений, формирования инклюзивного пространства в городе. Для нашего вуза это не менее актуально, ведь с каждым годом в университет за высшим образованием приходят все больше ребят с ограниченными возможностями здоровья", - отметила она.

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Любовь Голышева