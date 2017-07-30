Викуловские пенсионеры уверенно сдают нормы ГТО

Фото из группы "Здоровье" в Одноклассниках

Большинство пенсионеров, посещающих группу "Здоровье" в Викуловском районе, имеют золотые значки ГТО.

Об этом рассказала тренер группы Екатерина Иванова. Она подчеркнула, что этому способствовали систематические занятия физкультурой два раза в неделю.

"Начинали постепенно, осваивали сначала скандинавскую ходьбу, бег, отжимания, прорабатывали все группы мышц. Как результат – наши пенсионеры достойно сдают нормы ГТО. На последнем этапе 12 участников сдавали экзамен по скандинавской ходьбе. Из них Валентина Ряписова, Клавдия Тропина, семья Александра и Ольги Плесовских уже имеют золотые значки ГТО. Ольга Анатольевна, кстати, все дисциплины выполнила на золото: скандинавскую ходьбу, плавание, отжимания, подъем туловища, наклоны", - рассказала Екатерина Иванова.

Она добавила, что группу "Здоровье" посещают и инвалиды. Они тоже пробуют силы в комплексе ГТО и завоевывают значки.

"Смеются: "Если все выполним за этот год, что будем делать в следующем?". Обещаю им, что что-нибудь новое обязательно придумаем. Главное, что они не ленятся, занимаются спортом, а их успехам может позавидовать даже молодежь", - отметила она.

﻿ Фото из группы "Здоровье" в Одноклассниках 1 /

Евгения Шевцова