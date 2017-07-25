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Маломобильным тюменцам понравился новый пандус у стадиона "Геолог"

14:05 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Положительную оценку горожан с ограниченными возможностями получил новый пандус на пешеходном спуске от ул. Ленина до стадиона "Геолог".

Марина Котманова рада, что теперь у инвалидов есть возможность спуститься к "Геологу". Она отметила, что обычно пандусы делают довольно крутыми и на них часто не устанавливают поручни, поэтому людям сложно передвигаться.

"Здесь все предусмотрели, можно передохнуть, и есть удобные поручни. Теперь можно попасть к стадиону", - рассказала Марина Котманова.

Сергей Атяшев считает, что таких объектов нужно делать как можно больше во всем городе.

"Я здесь в первый раз. Раньше не приходил на стадион, не было случая. Теперь буду ходить", - пообещал он.

Эксперты подчеркнули, что тюменцы с ограниченными возможностями теперь могут заняться спортом на стадионе или просто пойти на спортивные мероприятия в "Геолог".

Фото ИА "Тюменская линия"

"С появлением нового объекта к стадиону стало гораздо легче добраться инвалидам, - сказал член приемной комиссии, главный врач медицинского центра спортивной травмы и реабилитации ФК "Тюмень" Александр Коврижных. - Такой объект можно назвать стратегическим, он делает доступным и спортивное учреждение, и медцентр".

Ежедневно на мероприятия и в реабилитационный центр приходят около тридцати человек.

"Раньше они заезжали к нам через улицы Энгельса и Перекопскую. Теперь в медицинский центр стало легче добираться, от людей перестали поступать жалобы", - сообщил заместитель директора ФК "Тюмень" Алексей Харламов.

Как заметила руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Марина Артемьева, задача чиновников: создать в городе комфортную и доступную среду. На строительство объекта ушло около двух месяцев.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: реабилитация , стадион Геолог , инвалиды , ФК Тюмень , доступная среда

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