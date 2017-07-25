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Пострадавших от клещей в регионе становится меньше

16:38 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
okbhmao.ru

13 тыс. 116 человек пострадали от клещей с начала эпидсезона 2017 года в Тюменской области по данным на 24 июля.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 17 по 23 июля в медицинские организации Тюменской области обратились по поводу присасывания клещей 279 человек, в том числе 23 ребенка (до 14 лет). Неделей ранее, с 10 по 16 июля, обратившихся было 457 человек, в том числе 49 детей (до 14 лет).

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех 23 административных территориях. За весь сезон - с 3 апреля - наибольшее количество случаев присасывания клещей зарегистрировано в Тюмени - 4 тыс. 157 человек, в Ишиме - 1 тыс. 043, Тобольске - 865, Заводоуковском городском округе - 811, Абатском - 549, Ялуторовском - 540 - районах.

95% пострадавших получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

На 24 июля зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них 6 случаев заболеваний КВЭ среди детей. Клещевой боррелиоз подтвержден у 44 взрослых и четырех детей.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ставить прививки против клещевого энцефалита можно круглый год. На 24 июля вакцинированы против клещевого вирусного энцефалита 81 тыс. 102 человека.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Взрослым жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Жителям области помощь окажут в областных больницах в муниципальных образованиях.

Работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.

Теги: Роспотребнадзор , клещи

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