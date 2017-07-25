Поклонники "Ангажемента" попрощаются с Клавдией в новом театральном сезоне

angagement.info

Спектакль-долгожитель "Записки на сгущенке. Клавдия" покажут в последний раз на сцене молодежного театра "Ангажемент" в октябре 2017 года.

В "Ангажементе" решили, что зрителю пора прощаться со спектаклем. Как рассказал директор театра им. В.С. Загоруйко Леонид Окунев, эту постановку сделали на основе записей его тети.

"Она семнадцатилетней девчонкой делала записи на этикетках сгущенки. Мы возили этот спектакль на фестивали. Но пора освобождать пространство для новых постановок", - считает Леонид Окунев.

Дополним, спектакль "Записки на сгущенке. Клавдия" в марте 2014 года стал участником внеконкурсной программы XX фестиваля "Золотая маска" в номинации "Новая пьеса". Постановку показывали с небольшими перерывами шесть лет, рассказал Леонид Окунев.

Ирина Ромашкина