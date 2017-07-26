up

26.07.2017 среда

EUR 69.7005

USD 59.8185

В Тюмени 19..21 С 1 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Югре введен режим чрезвычайной ситуации

12:09 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ethz.ch

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, такая мера предпринята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов из-за лесных пожаров.

Оперативный штаб возглавит заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. Его работа будет организована на базе Центра управления в кризисных ситуациях.

Руководителям органов местного самоуправления Березовского и Белоярского районов рекомендовано ввести в действие план муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создать оперативный штаб, информировать население о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации через средства массовой информации. 

Теги: ЧС , лесные пожары , Югра

Последние новости

14:21 Премьерные спектакли "Королевского шоу" прошли с аншлагом Фото
14:10 С августа пенсии работающих пенсионеров в Тюменской области вырастут в среднем на 147 рублей
13:59 Тюменцы благодарны Андрею Текутьеву за его наследие
13:48 В Надыме утонул подросток
13:37 В Тюмень идут грозы и град
13:26 В Сургуте расследуют дело о покушении на сбыт наркотиков
13:15 Мужчины старше двадцати шести лет ищут работу активнее женщин
13:04 В Свердловской области собаки загрызли ребенка на детской площадке
12:53 Тюменские активисты ОНФ оценили работы по благоустройству города
12:42 Ямальские лесные пожары помогут тушить тюменские специалисты
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменский район развивается активно

Тюменская область предлагает IT-компаниям комплексную поддержку

Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики

Политика

Тюменская область готова активно работать над реализацией проекта "Городская среда"

Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"

В регионе совершенствуется законодательство в сфере инвестиционной деятельности

Экономика

Собираемость взносов на капремонт в Тюменской области составляет около девяносто двух процентов

"ЗапСибНефтехим" закупил трансформаторы российского предприятия

Россия – страна побеждающего развития

Общество

Премьерные спектакли "Королевского шоу" прошли с аншлагом

С августа пенсии работающих пенсионеров в Тюменской области вырастут в среднем на 147 рублей

Тюменцы благодарны Андрею Текутьеву за его наследие

Спорт

Тюменская шахматистка близка к самарскому триумфу

Партия с африканцем завершилась в пользу тюменца

Тюменской футболистке не дали сыграть в Нидерландах

Происшествия

В Надыме утонул подросток

В Сургуте расследуют дело о покушении на сбыт наркотиков

В Свердловской области собаки загрызли ребенка на детской площадке
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+