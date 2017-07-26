В Югре введен режим чрезвычайной ситуации

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Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, такая мера предпринята для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов из-за лесных пожаров.

Оперативный штаб возглавит заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. Его работа будет организована на базе Центра управления в кризисных ситуациях.

Руководителям органов местного самоуправления Березовского и Белоярского районов рекомендовано ввести в действие план муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создать оперативный штаб, информировать население о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации через средства массовой информации.