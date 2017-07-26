Мужчины старше двадцати шести лет ищут работу активнее женщин

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54% жителей Тюменской области, которые находятся в поиске новой работы, - мужчины в возрасте 26-35 лет. Среди соискателей в возрасте 18-25 лет более активны девушки.

К таким выводам пришли специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировав резюме жителей региона за последний год.

Большинство кандидатов имеют опыт работы до года или 3-6 лет. Женщин среди них больше, чем мужчин. А вот среди мужчин больше тех, кто указал в резюме опыт работы более 15 лет (15% против 11%).

53% соискателей Тюменской области имеют высшее образование, среднее образование у 21% соискателей, 17% имеют среднее специальное образование и 9% кандидатов – незаконченное высшее. В своих навыках соискатели чаще всего указывали, что они – пользователи ПК, могут работать в команде, владеют организаторскими навыками, а также могут вести переговоры и обладают грамотной речью.

Наиболее часто свои резюме они размещали в таких профессиональных областях как "Продажи" (15%), "Начало карьеры, студенты" (14%), "Производство" (8%), "Бухгалтерия" (7%) и "Строительство" (6%).

В среднем соискатели Тюменской области рассчитывают на зарплату в 27 тыс. рублей. Женщины хотят получать в среднем 25 тыс. рублей, мужчины – 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.