Ямальские лесные пожары помогут тушить тюменские специалисты

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45 десантников-пожарных Тюменской авиабазы выехали в Ямало-Ненецкий автономный округ для оказания помощи коллегам в тушении лесных пожаров.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в северном регионе объявлен 23 июля. По оперативной информации, на территории округа действует 91 пожар. Это последствия сухих гроз.

В арсенале тюменских бойцов палатки, бензопилы, мотопомпы, спусковые устройства и т. д. 30 человек из отряда будут направлены для ликвидации лесных пожаров в Надымском районе. 15 человек пополнят ряды специалистов в Тарко-Сале. Командировка тюменцев рассчитана на 14 дней, однако в случае необходимости время пребывания десантников могут продлить до месяца.

В Тюменской области сохраняется стабильная обстановка. С начала сезона в регионе зафиксировано 115 лесных пожаров общей площадью чуть более 500 га. Оперативность ликвидации пожаров в течение первых суток с момента начала тушения составила 95%. В течение двух суток ликвидировано 100% пожаров. Крупных пожаров не допущено, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Соб. инф.