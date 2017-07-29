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В Тобольске открылась фотовыставка участников конкурса фотографии памяти Александра Eфремова

15:20 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Итоговая выставка работ участников XVI Межрегионального конкурса репортажной фотографии открылась в Тобольске в день рождения Александра Eфремова. 

Почти 300 заявок получили организаторы конкурса от профессиональные и фриланс - фотографов, которые снимают для средств массовой информации на постоянной или временной основе. 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев пожелал участникам и организаторам творческого вдохновения, новых идей, интересных проектов и их успешной реализации. Он отметил, что конкурс стал популярной площадкой, где молодые и опытные фотографы могут продемонстрировать свои лучшие творческие работы и репортерский взгляд.

"Этот конкурс завоевал авторитет и признание. Идея о его проведении была продиктована самой жизнью. Она увековечила память известного тюменского фотокорреспондента Александра Ефремова и дала возможность профессиональному сообществу показать всем нам задокументированные с помощью камеры и объектива яркие моменты современности, то, что тревожит, волнует или наоборот вызывает симпатию, понимание и искреннюю поддержку, - говорится в приветствии. - Знаю, что для фоторепортеров большая честь и ответственность принимать участие в конкурсе. На него отбирают лучшие работы, чтобы не только победить, но и узнать мнение коллег, жюри, предоставить всем зрителям пищу для размышлений, возможность взглянуть на окружающий мир под иным углом. Важно, что в ходе этого состязания проходят мастер-классы и семинары, благодаря чему каждый участник может получить стимул для дальнейшего профессионального и творческого роста". 

В номинациях "Человек труда" и "Многодетная сибирская семья-региональный репортаж" приняли участие только авторы, проживающие в Тюменской области.

Номинации "Федеральный Репортаж", "ЭКОмир: природа, человек, гармония, природа", "Герой нашего времени" территориальных ограничений не имели.

Имена победителей конкурса определит жюри в составе профессиональных фоторедакторов и журналистов. 

Тюменский фотокорреспондент, уроженец Тобольска Александр Ефремов погиб 12 мая 2000 года в зоне боевых действий в Чеченской республике. Посмертно награжден медалью "За отвагу" за мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга.

Татьяна Ковалева

Теги: фотоконкурс , Тобольск , Александр Ефремов

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