Премьерные спектакли "Королевского шоу" прошли с аншлагом

Фото ИА "Тюменская линия"

Полные залы собрали премьерные спектакли "Королевского шоу" Гии Эрадзе на манеже Тюменского цирка 22 и 23 июля.

Главный проект продюсерского центра заслуженного артиста Грузии привез в областную столицу 2 тыс. костюмов и целый зоопарк зверей. В шоу участвуют 120 артистов.

Как отметил в разговоре с журналистами сразу после первого представления генеральный продюсер шоу "Королевский цирк" Гия Эрадзе, зал тепло принял артистов.

"Очень теплый зал, безусловно, приятно работать. Очень уютно. Замечательная публика, на мой взгляд. Цирк — это не фонограмма, которую можно записать и включить. Это живое искусство. Какие-то казусы всегда случаются в работе, но, на мой взгляд, я абсолютно спокоен. Потому что премьера прошла нормально. У нас было время подготовиться, отрепетировать и качественно сработать", - отметил он.

До отказа забитый зал еще за пять минут до начала представления начал проявлять свое расположение: настойчивые приветственные аплодисменты не прекращались вплоть до выключения основного света. Шоу, которое покорило не только Россию, но и весь мир, построено вокруг единой сюжетной линии: все, что происходит на манеже, — случается на королевском балу со множеством придворных дам и кавалеров в красивых костюмах. При этом каждый номер - полноценный трех- или пятиминутный спектакль.

В течение трехчасового шоу на манеже через номер появлялись зебры, лемуры, дикобразы, гиббоны, ламы, шимпанзе, носухи, яки, лошади, кенгуру и, конечно же, хищники. Открыл второе отделение аттракцион "Дикий мир джунглей", который является обладателем главной награды Международного фестиваля циркового искусства "Золотой слон". С одиннадцатью тиграми и львами работали Людмила Суркова и Гия Эрадзе.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Если сделать стоп-кадр любого момента спектакля, то можно заметить, что нигде нет пустого пространства. Ушам и глазам всегда есть чем заняться: переливы музыки и света, красочные костюмы, массивные декорации — с самых первых секунд зритель буквально проваливается в представление и приходит в себя только во время антракта.

"Все идет на одном дыхании. Понравились артисты, костюмы, все постановки - просто великолепно! Море эмоций, недавно были в цирке, но этот цирк отличается от тех постановок, так как это больше шоу. Это прям превосходно! Все впечатляет, абсолютно!", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" в антракте зритель Марина Арефьева.

Экзотических животных многие зрители видели впервые. Кроме этого, представление изобилует номерами воздушных гимнастов с захватывающими дух трюками и оригинальной сюжетной линией.

"Гимнасты меня очень впечатлили! Еще запомнились животные. Очень эффектно появился белый тигр, когда поменялся. Вот это очень понравилось!", - с восхищением рассказала зритель Татьяна Щербакова.

"Гимнасты под куполом — это здорово! Я видел такие номера, но тут такой уровень работы, просто круто! Из животных редко видели в цирке антилоп, и яков тут очень много", - отметил зритель Владислав Федотов.

Каждый номер в цирке, как отмечает Гия Эрадзе, — это результат длительного труда целого коллектива. Секрет безукоризненной работы животных и артистов кроется в огромной любви к цирку.

"Все, что происходит за кулисами в подготовительный этап, — это годы. Номера в цирке делаются годами. Постоянные репетиции над собой, с животными, физические нагрузки очень большие. Публика, которая приходит на спектакль, видит финальный результат - красивую картинку, которая называется цирком с большой буквы", - отметил он.

Увидеть спектакль нового поколения, который ломает все стереотипы о классическом цирке, на тюменском манеже можно каждый четверг, субботу и воскресенье. По словам организаторов шоу, заявки на билеты поступают из соседних областей и городов.

Подробное расписание представлений, а также цены на билеты можно изучить здесь. Дети до трех лет проходят бесплатно при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка: свидетельства о рождении или паспорта одного из родителей. Один ребенок в возрасте до трех лет проходит с одним взрослым.

Владислав Соколов