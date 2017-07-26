Безопасность на Армейских играх обеспечат военные медики и пожарные

mil.ru

Медицинский отряд специального назначения привлечен к обеспечению безопасности во время конкурса "Безопасный маршрут" Международных армейских игр под Тюменью с 26 июля по 6 августа.

Напомним, участникам предстоит разминировать брод, зону противопехотного минного поля, преодолеть препятствие с использованием механизированного моста, разобрать железобетонный и лесной горящий завалы. Если кто-то получит травму, на трассе предусмотрены специальные подъезды для эвакуации пострадавших. Время до начала оказания медицинской помощи не превысит 25 секунд.

За пожарную безопасность будут отвечать четыре пожарных расчета Тюмени и три от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Для тушения пожара им потребуется около минуты, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Напомним, финалы конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" пройдут на полигоне на оз. Андреевском 4 и 6 августа. Вход для зрителей свободный.

mil.ru