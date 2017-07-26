up

26.07.2017 среда

EUR 69.7005

USD 59.8185

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Безопасность на Армейских играх обеспечат военные медики и пожарные

16:32 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
mil.ru

Медицинский отряд специального назначения привлечен к обеспечению безопасности во время  конкурса "Безопасный маршрут" Международных армейских игр под Тюменью с 26 июля по 6 августа.

Напомним, участникам предстоит разминировать брод, зону противопехотного минного поля, преодолеть препятствие с использованием механизированного моста, разобрать железобетонный и лесной горящий завалы. Если кто-то получит травму, на трассе предусмотрены специальные подъезды для эвакуации пострадавших. Время до начала оказания медицинской помощи не превысит 25 секунд.

За пожарную безопасность будут отвечать четыре пожарных расчета Тюмени и три от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Для тушения пожара им потребуется около минуты, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Напомним, финалы конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" пройдут на полигоне на оз. Андреевском 4 и 6 августа. Вход для зрителей свободный.

mil.ru

Теги: Армейские игры , Инженерная формула , Безопасный маршрут , ТВВИКУ
Ранее в сюжете
26.07.2017, 14:54 Курсанты ТВВИКУ подарят тюменкам цветы и пригласят на Армейские игры
24.07.2017, 11:03 Тюменцы увидят новейшие достижения российских Вооруженных сил
21.07.2017, 13:54 В центре Тюмени покажут мини-спектакль про войну
20.07.2017, 14:05 Команда ТВВИКУ выступит вне конкурса в финале АрМИ-2017
26.06.2017, 08:10 На Армейских международных играх все команды будут в равных условиях
24.06.2017, 10:00 Проведение АрМИ-2017 в Тюмени поможет курсантам ТВВИКУ в учебе
23.06.2017, 17:27 АрМИ-2017 объединили выпускников ТВВИКУ

Последние новости

18:10 Дмитрий Еремеев: Тюмень выбирают для жизни Фото
18:00 27 июля - события дня
17:49 В Тюменской области снижается заболеваемость вирусами гепатита
17:38 За добровольную сдачу оружия жителей региона не накажут
17:27 Новый сервис Почты России теперь доступен и в Тюменской области
17:16 Житель Салехарда пытался откупиться от полицейских
17:05 "Пионер" открывает запись на новый учебный год
16:54 На Ямале не поделили дорогу МАЗ и КамАЗ Фото
16:43 Дублеры "Тюмени" сразятся с клубом из второго дивизиона
16:32 Безопасность на Армейских играх обеспечат военные медики и пожарные Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменский район развивается активно

Тюменская область предлагает IT-компаниям комплексную поддержку

Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики

Политика

Тюменская область готова активно работать над реализацией проекта "Городская среда"

Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"

В регионе совершенствуется законодательство в сфере инвестиционной деятельности

Экономика

Юрист из Тюмени погасил задолженность почти в тридцать миллионов

Собираемость взносов на капремонт в Тюменской области составляет около девяносто двух процентов

"ЗапСибНефтехим" закупил трансформаторы российского предприятия

Общество

Дмитрий Еремеев: Тюмень выбирают для жизни

27 июля - события дня

В Тюменской области снижается заболеваемость вирусами гепатита

Спорт

Дублеры "Тюмени" сразятся с клубом из второго дивизиона

В Тобольске сыграют в футбол под флагом добра

В Тюмени пройдет турнир по Dota-2

Происшествия

Житель Салехарда пытался откупиться от полицейских

На Ямале не поделили дорогу МАЗ и КамАЗ

В Вагайском районе осудят браконьера за добычу осетра
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+