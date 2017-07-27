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Тюменские курсанты добавят зрелищности международному этапу АрМИ-2017

11:24 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) достойно готова к стартам международного этапа АрМИ-2017, где она выступит вне конкурса. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" рассказал заместитель начальника штаба администрации по организации соревнования подполковник Александр Нечай.

"В финал международного этапа игр выходят только победители региональных этапов,- пояснил он. - В Тюмени выступят команды 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа из Ростовской области и Беларуси. Для зрелищности мы решили, поставить еще о команду ТВВИКУ. Она выступит вне конкурса".

Команда ТВВИКУ выступит в дисциплине "Инженерная формула" 4 августа. Участникам предстоит оборудовать котлован, засыпать траншеи, переместить и установить бревна, перевезти технику через водную преграду с помощью плавающего транспортера. Условия конкурса равные. Всем командам организаторы предоставят новейшие инженерные машины и дадут время на подготовку.

"В команде ТВВИКУ 13 человек – экипаж и командир каждой машины. Основная задача продемонстрировать управление инженерной техникой", - рассказал подполковник Нечай.

АрМИ-2017 проводятся с целью повысить престиж военной службы и поднять профессиональный уровень их участников. Организатором выступает Министерство обороны Российской Федерации и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, которое в 2017 году отметило свое 60-летие.

По мнению начальника ТВВИКУ полковника Дмитрия Евмененко, для воспитанников его учебного заведения АрМИ-2017 - это отличный опыт и плацдарм для будущих побед.

Финалы международных армейских игр пройдут 4 и 6 августа на учебном полигоне ТВВИКУ на озере Андреевском в двух конкурсных дисциплинах: "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

Борис Олейник

Теги: Армейские игры , Александр Нечай , Безопасный маршрут , ТВВИКУ , Дмитрий Евмененко , Инженерная формула , Минобороны
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