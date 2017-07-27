Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр

Фото ИА "Тюменская линия"

Курсанты ТВВИКУ подарили тюменским девушкам цветы и пригласили их на финальные Международные армейские игры, которые пройдут на полигоне ТВВИКУ на озере Андреевском.

Раздавая красные розы, курсанты рассказывали об АрМИ. Многие прохожие признались, что впервые услышали о проведении игр.

"Я люблю дарить людям радость, девушкам особенно. Надо приобщать людей к армии. Тюменцам понравятся игры, новая техника, можно будет увидеть представителей других стран", - рассказал курсант Антон Виноградов.

Многие тюменки обещали прийти на соревнования, чтобы поболеть за соотечественников и посмотреть на выступление курсантов ТВВИКУ.

"Ой, это такая приятная неожиданность! Вы не поверите! Я с удовольствием приеду на это мероприятие, мне стало интересно там побывать", - сказала Елена Журба.

Сюзанна Иванова, получившая цветок от курсанта, тоже пообещала приехать. Понравился такой комплимент и Алене Мукимовой. Не знала о состязаниях военных и Альфия Андреева, а вот муж наслышан. Теперь собираются болеть за Россию всей семьей.

"Международные армейские игры - это значимое мероприятие для города и училища. ТВВИКУ - это символ Тюмени. Жители гордятся тем, что у них есть единственное в стране инженерное училище. Хотелось бы привлечь жителей Тюмени, чтобы они могли поболеть за нашу российскую команду. Хотелось бы увидеть на соревнованиях красивых тюменских девушек. А если курсант вручает приглашение - это вдвойне символично", - считает помощник инженерных войск по работе с личным составом подполковник Михаил Веприков.

Он рассказал, что ТВВИКУ продемонстрирует уровень курсантов не хуже зарубежных коллег.

Напомним, военные из Беларуси, Армении, Узбекистана и России сразятся за лидерство в двух конкурсных дисциплинах: "Инженерная формула" пройдет 4 августа, "Безопасный маршрут" - 6 августа. Финалы на территории учебного центра ТВВИКУ на озере Андреевском начнутся в 11 часов, вход свободный.

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Ирина Ромашкина