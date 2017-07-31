Военные из четырех стран поборются за кубок АрМИ-2017

Фото ИА "Тюменская линия"

Зрелищные соревнования боевой подготовки среди армейцев, выставка вооружений и военизированные конкурсы ждут зрителей Международных армейских игр – 2017 на полигоне ТВВИКУ вблизи оз. Андреевское 4 и 6 августа.

Об этом рассказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Дмитрий Евмененко на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Мы рады приветствовать наших гостей из Армении, Беларуси и Узбекистана. Соревнования пройдут в упорной борьбе. Как организаторы мы надеемся победить, но навыки подготовки проверят сами соревнования", - считает Дмитрий Евмененко.

Он рассказал, что состязания обещают быть зрелищными: от каждой страны выступит более 100 человек. Армейцы готовятся к военному турниру на полигоне ТВВИКУ с 20 июля. Многолюдно будет и на зрительских трибунах, считает полковник Дмитрий Евмененко.

"Ожидается большое количество гостей. Прошу зрителей приехать заранее. Будет выставка вооружений войск РФ, много военизированных конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Наши коллеги развернут дома дружбы, которые покажут достижения национальных диаспор Тюмени.

По словам Дмитрия Евмеенко, администрация Тюмени и правительство области резонно придали особое значение Международным армейским играм и оказали большую помощь в организации как всероссийского этапа состязаний в июне 2017 года, так и в этих мероприятиях.

"Ожидаем прибытия на АрМИ губернатора Тюменской области Владимира Якушева и других почетных гостей. Я уверяю, будет очень интересно: это знаковое и насыщенное мероприятие для всей Тюменской области. Приглашаем поболеть за хозяев и гостей соревнований", - сказал начальник ТВВИКУ.

Состязания по "Инженерной формуле" пройдут среди сборных команд России и Беларуси 4 августа, в "Безопасном маршруте" посоревнуются армейцы России, Узбекистана, Беларуси и Армении 6 августа. Начало состязаний в 11 часов. Как сообщала "Тюменская линия" ранее, курсанты ТВВИКУ также выступят на АрМИ вне конкурса.

Ирина Ромашкина