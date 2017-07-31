Беспилотники помогут судейству на АрМИ-2017

mil.ru

Средства объективного контроля, в том числе беспилотные летательные аппараты, используются для обеспечения беспристрастного судейства на соревнованиях Армейских международных игр.

По словам главного судьи АрМИ-2017 генерал-майора Дмитрия Горбатенко, в судействе конкурсов задействованы технические работники и полевые арбитры. Также активно применяются средства фото- и видеофиксации, специальные системы, которые позволяют объективно оценивать результаты поражения целей в более сложных конкурсах, таких как "Авиадартс", "Чистое небо" и "Ключи от неба", где применяются зенитно-ракетные комплексы.

Дмитрий Горбатенко отметил, что во всех странах, на территории которых проходят соревнования, одинаковый подход к судейству.

"В состав судейской комиссии на соревнованиях входят представители государств-участников конкурса. Главный судья конкурса назначается от того государства, на территории которого проходит то или иное состязание", — пояснил он.

Главная судейская комиссия состоит из представителей всех государств, которые участвуют в играх. Задача судейской комиссии на конкурсе: максимально объективно вынести решение по всем соревновательным моментам; а главной судейской комиссии: определить, исходя из рейтинга, в основу которого положен медальный зачет, государство-лидера для вручения ему переходящего кубка Армейских международных игр, сообщает Минобороны России.

Соб. инф.