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Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017

18:49 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Интерактивную выставку военизированной техники и учебного вооружения посетят гости Международных армейских игр - 2017. Игры состоятся на полигоне ТВВИКУ вблизи оз. Андреевское 4 и 6 августа. 

Региональный центр "Аванпост" выставит площадку, на которой в интерактивном формате расскажут об учебном вооружении, используемом для подготовки к военной службе. Представители Юнармии познакомят гостей соревнований с движением в Тюменской области, расскажут, как вступить в их ряды. 

"Будет узел связи и инженерная точка: даже для взрослых с детьми найдется такая площадка, где дети смогут найти себе занятия по душе", - рассказал директор регионального центра допризывной подготовки патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко. 

Он отметил, что тюменская команда военно-патриотического клуба "Барс" участвовала в этапе "Глубина" Международных армейских игр. Оценить АрМИ-2017 Николаю Савченко довелось также 30 июля в Москве. 

"Я 30 июля прилетел с Международных армейских игр танкового биатлона в Москве, где своя атмосфера и соревновательных дух. Это будет интересно и захватывающе", - поделился Николай Савченко. 

Напомним, состязания по "Инженерной формуле" пройдут среди сборных команд России и Беларуси 4 августа, в "Безопасном маршруте"  встретятся армейцы России, Узбекистана, Беларуси и Армении - 6 августа. Начало состязаний в 11 часов. 

Ирина Ромашкина

Теги: Армейские игры , Аванпост , Юнармия , армия , ТВВИКУ
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