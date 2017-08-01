Владислав Верясов: "Инженерная формула" близка к "Формуле-1"

Фото ИА "Тюменская линия"

Дисциплина "Инженерная формула" Международных армейских игр по своим задачам и зрелищности близка к гонке "Формула-1".

Особенности "Инженерной формулы" разъяснил главный судья АрМИ-2017, начальник отдела боевой подготовки управления начальника Инженерных войск Вооруженных сил РФ Владислав Верясов.

По его словам, разница гонки военизированной техники от соперничества болидов отличается только на локациях остановки транспорта.

"Вместо пит-стопов, где обычно на "Формуле-1" меняют шины и делают дозаправку, наши бойцы демонстрируют на остановках применение каждой инженерной машины", - пояснил Владислав Верясов.

Иными словами "Инженерная формула" – это конкурс экипажей инженерных машин. Проходить трассу на полигоне ТВВИКУ у озера Андреевского будут четыре основные в Инженерных войсках машины: плавающий транспортер, инженерная машина разграждения, путепрокладчик БАТ-2 и машина для открытых котлованов.

Состязания по "Инженерной формуле" пройдут среди сборных команд России и Беларуси 4 августа, начало в 11 часов. Напомним, в финал Международных армейских игр-2017 от России вышла команда 187-й межрегиональный учебный центр из Волжского Волгоградской области. Вне конкурса свое мастерство покажет и команда кадетов из ТВВИКУ.

Ирина Ромашкина