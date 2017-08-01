up

1.08.2017 вторник

EUR 70.4603

USD 60.0633

В Тюмени 21..23 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тайны "Безопасного маршрута" раскрыл главный судья АрМИ-2017 Владислав Верясов

14:27 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Этапы Международных армейских игр не являются тайной для участников: бойцы готовятся к состязаниям на полигоне ТВВИКУ возле озера Андреевского с 20 июля.

Об этом рассказал главный судья АрМИ-2017, начальник отдела боевой подготовки управления начальника Инженерных войск Вооруженных сил РФ полковник Владислав Верясов. По положению игр в дисциплине "Безопасный маршрут" бойцам предстоит пройти семь этапов.

"Безопасный маршрут – это действие отряда безопасного движения, то есть работает саперное отделение, мостовая группа, группа разграждения", - пояснил главный судья АрМИ-2017.

На первом этапе саперное отделение разминирует брод, затем с помощью "кошки" проделает проход в минном поле на растяжках, далее обезвредит поле от четырех мин.

Дальше вступит в работу дорожная группа. Они оборудуют переход через противотанковый ров с помощью тяжелого механизированного моста. После этого пойдут путепрокладчик и инженерная машина разграждения.

"Отряд обеспечения движения – это обеспечение движения вперед, когда танки наступают. Впереди их идут всегда саперы, как раньше называли - пионеры боевых действий. Их задачи мы и показываем на соревнованиях "Безопасный маршрут"", - сообщил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Дмитрий Евмененко.

Напомним, состязания команд из России, Узбекистана, Беларуси и Армении по дисциплине "Безопасный маршрут" начнутся в 11 часов 6 августа. От России выступит 11-я бригада Южного военного округа из Камень-Шахтинского. 

Ирина Ромашкина

Теги: Армейские игры , Владислав Верясов , Безопасный маршрут , ТВВИКУ , Дмитрий Евмененко
Ранее в сюжете
01.08.2017, 13:54 Владислав Верясов: "Инженерная формула" близка к "Формуле-1"
31.07.2017, 18:49 Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017
31.07.2017, 17:43 Беспилотники помогут судейству на АрМИ-2017
31.07.2017, 17:10 Военные из четырех стран поборются за кубок АрМИ-2017
27.07.2017, 19:23 Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр
27.07.2017, 11:24 Тюменские курсанты добавят зрелищности международному этапу АрМИ-2017
26.07.2017, 16:32 Безопасность на Армейских играх обеспечат военные медики и пожарные

Последние новости

15:00 В Тюменской области планируется реализация нового масштабного проекта
14:49 Названы победители #селфитюмень431 Фото
14:38 В зоопарк Симферополя из Тюмени отправили бурого медведя
14:27 Тайны "Безопасного маршрута" раскрыл главный судья АрМИ-2017 Владислав Верясов
14:16 На улице Механической новая схема движения из-за ремонта дороги
14:05 Тобольск привлекает все больше зарубежных мигрантов
13:54 Владислав Верясов: "Инженерная формула" близка к "Формуле-1"
13:43 Юные тюменцы проведут экскурсии по родному краю
13:32 В Югре в результате ДТП погиб малыш Фото
13:21 Известным уральцам добавили адреналина Фото
Все новости

Архив новостей

Август, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В Тюменской области планируется реализация нового масштабного проекта

Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Политика

Тюменские инвесторы помогут решить проблему обманутых дольщиков

Иван Квитка: тюменский опыт решения проблем обманутых дольщиков пригодится другим регионам

Долевое строительство жилья приравняли к гособоронзаказу

Экономика

Тюменская компания получила поддержку Фонда содействия инновациям

ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

Общество

Названы победители #селфитюмень431

В зоопарк Симферополя из Тюмени отправили бурого медведя

Тайны "Безопасного маршрута" раскрыл главный судья АрМИ-2017 Владислав Верясов

Спорт

Тюменские футболисты разошлись миром с лидером

Тюменец поднял свой шахматный рейтинг в Чехии

Тюменский пловец завоевал четыре медали олимпийского фестиваля

Происшествия

В Югре в результате ДТП погиб малыш

В Тюмени девушка ушла из дома и не вернулась

Девять лет колонии строгого режима получил отец, избивший своего малыша в Екатеринбурге
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+