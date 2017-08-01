Тайны "Безопасного маршрута" раскрыл главный судья АрМИ-2017 Владислав Верясов

Фото ИА "Тюменская линия"

Этапы Международных армейских игр не являются тайной для участников: бойцы готовятся к состязаниям на полигоне ТВВИКУ возле озера Андреевского с 20 июля.

Об этом рассказал главный судья АрМИ-2017, начальник отдела боевой подготовки управления начальника Инженерных войск Вооруженных сил РФ полковник Владислав Верясов. По положению игр в дисциплине "Безопасный маршрут" бойцам предстоит пройти семь этапов.

"Безопасный маршрут – это действие отряда безопасного движения, то есть работает саперное отделение, мостовая группа, группа разграждения", - пояснил главный судья АрМИ-2017.

На первом этапе саперное отделение разминирует брод, затем с помощью "кошки" проделает проход в минном поле на растяжках, далее обезвредит поле от четырех мин.

Дальше вступит в работу дорожная группа. Они оборудуют переход через противотанковый ров с помощью тяжелого механизированного моста. После этого пойдут путепрокладчик и инженерная машина разграждения.

"Отряд обеспечения движения – это обеспечение движения вперед, когда танки наступают. Впереди их идут всегда саперы, как раньше называли - пионеры боевых действий. Их задачи мы и показываем на соревнованиях "Безопасный маршрут"", - сообщил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Дмитрий Евмененко.

Напомним, состязания команд из России, Узбекистана, Беларуси и Армении по дисциплине "Безопасный маршрут" начнутся в 11 часов 6 августа. От России выступит 11-я бригада Южного военного округа из Камень-Шахтинского.

Ирина Ромашкина