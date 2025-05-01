Пятеро тюменцев выиграли грант "Подъемник"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятеро жителей Тюмени выиграли грантовый конкурс "Подъемник" Тюменского агентства развития креативных индустрий. Все они получили по 100 тыс. рублей на развитие своего дела.

По информации организаторов конкурса, самозанятая Дарья Бове направит средства на создание сайта для увеличения узнаваемости и продаж бренда украшений PRIMANKA.

Предприниматель Екатерина Ранинен реализует проект "Тюменский платок" — производство шелковых платков с дизайнерскими принтами, отражающими культурный код города.

Наталия Раит вложит 100 тыс. рублей в проект "Отхала" — создание коллекции одежды и аксессуаров из натуральных материалов, продвижение культурного наследия Сибири через современную моду с помощью цифровых технологий.

Проект "Касание звука" гендиректора ООО "Плюс пять" Лилии Ганиевой объединит профессиональных диджеев из городов Урала и Сибири для создания качественных видеосетов, направленных на популяризацию современной электронной музыки и диджей-культуры.

Михаил Михайлов грант "Подъемник" направит на проект "Легенды Сибири" — центр продаж и продвижения изделий мастеров НХП и ремесленников Тюменской области.

Специально для тех, кто подаёт заявки на гранты, работает "Лаборатория креативных проектов".