В Тюмени определили победителей конкурса детской рукописной книги
Итоги VI Конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" подвели в детской библиотеке имени К. Я. Лагунова. Всего на конкурс поступила 151 книга, пишет инфоцентр правительства региона.
В этом году принял участие 421 человек из Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, из Абатского, Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Исетского, Омутинского, Сладковского, Тобольского, Тюменского, Упоровского, Успенского, Юргинского районов.
Лучшие работы будут экспонироваться на выездных и стационарных выставках в учреждениях культуры Тюменской области.
Проект реализуется в рамках игровых программ для детей "Библиотека территория смысла и чтения" при поддержке департамента культуры региона.