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В Тюмени определили победителей конкурса детской рукописной книги

Общество, 18:43 30 мая 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Итоги VI Конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" подвели в детской библиотеке имени К. Я. Лагунова. Всего на конкурс поступила 151 книга, пишет инфоцентр правительства региона.

В этом году принял участие 421 человек из Ишима, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, из Абатского, Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Исетского, Омутинского, Сладковского, Тобольского, Тюменского, Упоровского, Успенского, Юргинского районов.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лучшие работы будут экспонироваться на выездных и стационарных выставках в учреждениях культуры Тюменской области.

Проект реализуется в рамках игровых программ для детей "Библиотека территория смысла и чтения" при поддержке департамента культуры региона.

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# библиотеки , книги , конкурсы

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