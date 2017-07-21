В центре Тюмени покажут мини-спектакль про войну

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Литературно-музыкальная композиция "Будь проклята война" состоится на Цветном бульваре (у арт-объекта "Нулевой километр") 21 июля. Начало в 19 часов. Мероприятие пройдет в рамках международного этапа АрМИ-2017.

Актеры театральной студии Broadway - подростки от 13 до 17 лет, занимающиеся при Доме культуры "Орфей", прочтут стихи Татьяны Лавровой, Анны Богачевой, Юлии Балашовой и Геннадия Веденеева - авторов, чье творчество обращает к страшным военным годам. Они напомнят о патриотизме тех, кто подарил России свободу и независимость, возможность жить и трудиться под мирным небом.

Финалы самого зрелищного и масштабного военного соревнования - Армейских международных игр - состоятся на полигоне учебного центра ТВВИКУ на озере Андреевском 4 и 6 августа. Первые команды-участницы прибудут в Тюмень 22 июля, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Соб. инф.