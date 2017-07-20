Команда ТВВИКУ выступит вне конкурса в финале АрМИ-2017

фото ИА "Тюменская линия"

Военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России сразятся за лидерство в двух конкурсных дисциплинах - "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" международного этапа Армейских игр под Тюменью 4 и 6 августа.

Нашу страну представят две команды - 11-я бригада Южного военного округа из Камень-Шахтинскjого и 187-й межрегиональный учебный центр из Волжского Волгоградской области. Они одержали победу в финалах всероссийского этапа, которые прошли в июне этого года на полигоне под Тюменью. Вне конкурса выступит команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Им предстоит быстро преодолеть все препятствия: разминировать участок поля, разобрать лесной завал, восстановить дорогу для прохождения колонны техники, осуществить ее перевозку через водную преграду и при этом постараться выполнить задания без ошибок и штрафного времени.

По словам начальника ТВВИКУ Дмитрия Евмененко, для его воспитанников - это хороший опыт и плацдарм для будущих побед. "Проведение АрМИ-2017 в Тюменской области — это возможность для военных посоревноваться и обменяться опытом с зарубежными коллегами, а для жителей региона своими глазами увидеть новейшие достижения российских вооруженных сил", - пояснил он и пригласил тюменцев и гостей региона на соревнования.

Финалы международного этапа АрМИ-2017 на территории учебного центра ТВВИКУ на озере Андреевское начнутся в 11 часов. Вход свободный.

Для автотранспорта тюменцев будут работать парковки вместимостью до двух тысяч машин, пункты общественного питания, сувенирные лавки, где можно приобрести продукцию "Военторга", их также ожидают конкурсы, выставки вооружения и техники.

Фото ИА "Тюменская линия"