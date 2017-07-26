В Тюменской области снижается заболеваемость вирусами гепатита

medica-lab.ru

Количество заболевших вирусами гепатитов В и С в Тюменской области снижается, но очень медленными темпами. Об этом на встрече с журналистами сообщил к.м.н., врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра "Эндос" Сергей Соколов.

"На данный момент в региональном регистре заболевших, который ведется с 2008 года, состоит более 28 тысяч человек. Процент больных гепатитом В понижается, этого удается достичь благодаря профилактике. Излечить хроническую форму гепатита В невозможно, но при правильной лекарственной терапии удается избежать осложнений", - отметил он.

Гепатит С встречается чаще, но излечивается полностью. Особенность этих инфекций заключается в том, что в большинстве случаев они протекают бессимптомно. При этом заболевание прогрессирует и может приводить к развитию цирроза или рака печени.

Первыми признаками заражения могут быть немотивированная слабость, неприятные ощущения в правом подреберье, снижение массы тела.

"Такие симптомы могут быть и при других болезнях. Но если у человека нет никакого хронического заболевания и вдруг появились эти симптомы, то следует обратиться к врачу", - пояснил заведующий инфекционным отделением центра "Эндос", врач-инфекционист Денис Селезнев.

Напомним, 28 июля в рамках всемирного дня борьбы с гепатитом все желающие могут пройти бесплатное анонимное обследование на наличие вирусных гепатитов В и С. С 8 до 19 часов пациенты могут без предварительной записи подойти в 224 кабинет консультативно-диагностического центра "Эндос" и сдать анализ крови.

Результат будет готов в тот же день, если это экспресс-метод, либо через день, если обследование проводилось методом ИФА. В случае положительного результата пациент сможет проконсультироваться у врача-инфекциониста.

Акция проводится в Тюмени с 2008 года. Ежегодно бесплатные обследования проходят порядка одной тысячи горожан.

Любовь Голышева