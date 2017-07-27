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Начинающим предпринимателям раскроют секреты успешного бизнеса

12:52 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Бесплатный онлайн-семинар "Маркетинговая стратегия для стартапов" пройдет в атриуме Тюменского технопарка 3 августа.

Секретами израильских стартапов с тюменскими предпринимателями и слушателями школы инновационного мышления поделится Елена Донец - основатель крупнейшей инновационной конференции TAU, генеральный директор центра предпринимательства в Израиле StarTAU, управляющий партнер консалтинговой группы DUCO - Enterprise Systems Design, ориентированной на привлечение инноваций.

Слушатели изучат структуру и контент для индивидуального маркетингового плана, познакомятся с важными для потенциальных инвесторов аспектами, поймут, как составить маркетинговый план с реалистичным и гибким финансовым бюджетом и использовать его в качестве постоянного коммерческого инструмента.

Содокладчиком выступит предприниматель, серийный стартапер, основатель проекта "Столики", куратор бесплатной школы программирования Тюменского технопарка Алексей Томилов. Он расскажет о том, какие риски следует учитывать стартапам.

Занятия в школе инновационного мышления ориентированы на молодых предпринимателей, инноваторов, молодых изобретателей и проходят на бесплатной основе.

Начало мероприятия в 18 часов 30 минут. Обязательная предварительная регистрация на сайте shim72.ru.

Теги: Тюменский технопарк , семинар , обучение , бизнес

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