Тюменские абитуриенты хотят быть менеджерами

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Самый большой конкурс в Тюменский госуниверситет составил 73 человека на одно место на "Менеджмент".

На очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета поступило в приемную комиссию Тюменского госуниверситета 16 тыс. заявлений. Почти половина абитуриентов ориентирована на бюджетное обучение.

Предварительный конкурс на все образовательные программы бакалавриата и специалитета в ТюмГУ составляет 10 человек на место. Самый большой конкурс – в среднем 25 человек на место – на гуманитарные и социально-экономические направления: от 10 в Школу перспективных исследований до 27 на "Филологию" и "Историю", 44 на "Лингвистику" и 73 на "Менеджмент".

На направлениях педагогического профиля (их в вузе семь) конкурс в среднем составляет 14 человек на одно бюджетное место. Больше всего желающих поступить на профиль "Начальное образование". Здесь конкурс уже достиг 22 человек на место.

На естественно-научные и IT-направления конкурс ниже и составляет в среднем 7-8 человек на место: от четырех на "Информационную безопасность автоматизированных систем" до 19 на "Техническую физику".

Напомним, в 2017 году в Тюменском госуниверситете количество бюджетных мест на естественно-научные и IT-направления подготовки по программам бакалавриата и специалитета вновь в разы больше, чем на социогуманитарные, – более 75% от общего числа. Всего на очное бесплатное образование может рассчитывать 831 человек, сообщает пресс-служба вуза.