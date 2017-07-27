Водоканал vs прокуратура: в деле о паразитах есть нюансы

vodokanal.info

Обеспечить непрерывную очистку сточных вод от паразитов–возбудителей болезней животных и человека потребовала от Водоканала природоохранная прокуратура через суд в Тюмени.

Установлено, что ООО "Тюмень Водоканал" не использует предусмотренные санитарными правилами гарантированные индустриальные методы очистки сточных вод от гельминтов. Вследствие этого в отобранных в рамках проверки пробах воды в реке Тура были обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов Opisthorchis felineus, являющихся причиной заболевания описторхозом.

Обь-Иртышский бассейн, включающий речную сеть Тюменской области, является крупным очагом описторхоза. В 2016 году в области зарегистрировано 1 тыс. 384 случая описторхоза.

Ненадлежащая очистка сточных вод приводит к заражению рыб семейства карповых и людей, употребляющих такую рыбу.

По результатам проверки в адрес генерального директора общества было внесено представление об устранении нарушений закона, однако мер к его исполнению принято не было. Тогда Тюменский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд.

В рамках судебного разбирательства природоохранной прокуратурой были привлечены специалисты Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора для проверки канализационно-очистных сооружений.

В экспертном заключении по итогам проверки указано о несоответствии в полной мере нормативным актам методов очистки сточных вод, применяемых ООО "Тюмень Водоканал", сообщает прокуратура региона.

25 июля по результатам рассмотрения гражданского дела требования природоохранного прокурора Ленинским районным судом Тюмени удовлетворены в полном объеме. Суд обязал "Тюмень Водоканал" исключить сброс в р. Туру сточных вод без проведения их непрерывной дезинвазии (обеззараживания) индустриальными методами, которые гарантированно исключают содержание паразитов в воде.

Между тем, тюменский Водоканал намерен обжаловать решение суда по делу о паразитах. Это позволит доказать эффективность применяемой на единственных в городе очистных сооружениях канализации технологии дезинвазии (уничтожения паразитов, содержащихся в сточной воде) и сэкономить деньги тюменцев.

Как пояснил руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал" Иван Камельских, тюменское предприятие не первое, кто попался в ловушку изменений в законодательстве. Подобные суды прошли уже во многих городах России. Виной тому корректировки, внесенные в санитарные нормы и правила в 2015 году, которые фактически объявили вне закона большинство очистных сооружений канализации в стране. И дело здесь не в эффективности очистки, а в том, что из нового перечня выпали названия сооружений, которые за десятилетия их эксплуатации подтвердили высокую эффективность борьбы с паразитами. Против таких изменений уже выступила Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, которая направила в правительство страны требования о необходимости скорейшей корректировки законодательства. И сейчас проект изменений находится на согласовании.

"Многие организации водопроводно-канализационного хозяйства используют для целей обеззараживания сточных вод и осадков сточных вод именно те методы, которые были исключены из разрешенных к применению, но, при этом, являются достаточно эффективными и при соблюдении предусмотренных технологий позволяют обеспечить необходимое обеззараживание в полном объёме, - говорится в письме, - фактически новые СанПиН 3.2.3215-14 делают дезинвазию для многих организаций ВКХ технически невозможной, навязывая крайне дорогостоящие или неэффективные методы, не разрешая при этом применение технологий, эффективность которых подтверждена десятилетиями отечественной и зарубежной практики обеззараживания осадка сточных вод", - отметил Иван Камельских.

Как указывается в приложении к письму, в качестве гарантированного метода новый СанПиН предлагает использовать биологические ингибиторы стимуляторы, в России такой препарат на основе высушенных и измельченных стеблей картофеля и томатов, производит лишь одно предприятия в Ростовской области и заявленная цена его – 3 тыс. 600 рублей/литр. Когда-то патент на схожее изобретение принадлежал Ростовскому научно-исследовательскому институту микробиологии и паразитологии. В 2003 году патент на препарат "БИНГСТИ" был оформлен на группу лиц, в состав которой вошли и сотрудники этого исследовательского института.

В качестве истцов в большинстве судов с региональными водоканалами выступает Межрегиональная общественная организация "Здоровье нации и эколого-паразитологическая безопасность" (МОО "ЗНЭПБ"), зарегистрированная в Ростовской области и являющаяся совместно с единственным в России производителем биологических ингибиторов-стимуляторов соучредителем НП "Обезвреживание сточных вод и осадков".

В качестве эксперта в состоявшемся суде для оценки существующей на очистных сооружениях канализации Тюмени технологии дезинвазии был привлечен Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии, его специалисты, ссылаясь на изменения в законодательстве, которые исключили традиционные и проверенные годами способы обеззараживания сточных вод, оценил существующую технологию как не соответствующую действующим нормативно-правовым актам, то есть тем самым изменениям в СанПиН.

"Естественно, что и природоохранная прокуратура, и суд, на основании этих изменений вынесла обвинительное заключение и виной тому – несовершенство существующей законодательной базы, в которую были внесены некорректные изменения, - подчеркнул генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин, - мы намерены отстоять свою правоту в суде и доказать эффективность технологии дезинвазии, применяемой на сооружениях, согласно проекту. Положительная судебная практика на этот счет уже начинает формироваться, ведь главное не методы очистки, а их эффективность. Смысла менять технологию, создавая дополнительную нагрузку на тариф для потребителей, если ее применение обеспечивает эффективное уничтожение паразитов, содержащихся в канализационных стоках.

Напомним, что сейчас на очистных сооружениях канализации Тюмени используется традиционная технология механической, биологической очистки и обеззараживания современным ультрафиолетовым методом. В схеме водоснабжения и водоотведения до 2040 года предусмотрен комплекс мероприятий по увеличению мощности сооружений, обеспечения очистки ливневых стоков и повышения надежности сооружений.