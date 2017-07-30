В Тюмени установили памятник выдающемуся полководцу, генералу Ивану Федюнинскому

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В день рождения Героя Советского Союза, генерала Ивана Федюнинского в Тюмени торжественно открыли памятник выдающемуся полководцу. Бронзовый монумент высотой более 4,5 метров, работы екатеринбургских скульпторов братьев Бородиных установлен на ул. Федюнинского рядом с 44 школой.

Иван Иванович Федюнинский родился 30 июля 1900 года в деревне Гилёва Успенской волости Тюменского уезда Тобольской губернии (в настоящее время Тугулымский район Свердловской области), в семье крестьянина. В 1913 году окончил сельскую школу в деревне Гилёва и стал работать подмастерьем маляра. В 1919 году Федюнинский добровольцем вступил в Красную Армию, и вся его дальнейшая жизнь была связана с военной службой.

В начале необъявленной войны на Халхин-Голе с японскими войсками по предложению Георгия Жукова назначен командиром 24-го моторизованного полка. По воспоминаниям Жукова, во всех сложных случаях Иван Федюнинский умел находить правильное решение, а когда началось генеральное наступление наших войск, полк под его командованием победоносно вёл бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года полковнику Федюнинскому Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Во время Великой Отечественной войны войска под командованием Ивана Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях, 1-й Ржевско-Сычёвской наступательной операции, Курской битве, Брянской, Красносельско-Ропшинской, Нарвской, Таллинской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. За успешные боевые действия, руководимые им войска 25 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.

24 июня 1945 года генерал-полковник Иван Федюнинский участвовал в параде Победы в Москве на Красной площади.

Тюменский Совет ветеранов объявил о планах поставить памятник полководцу еще в 2010 году. Несколько лет велась работа над согласованием установки и созданием памятника Ивану Федюнинскому.

Бронзовая фигура создана на средства друзей Тюменского городского клуба ветеранов.

Борис Олейник