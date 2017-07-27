Тобольские мастера выступят на фестивале славянского искусства в Москве

museum-72.ru

Мастера Тюменской области проведут бесплатные демонстрационные и обучающие мастер-классы на VI межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

Мастер-классы пройдут на ремесленных площадках фестиваля в Москве на территории Московского государственного заповедника "Царицыно" 29 июля с 10 до 20 часов.

Тюменскую область представят тоболяки: мастер по художественной резьбе по кости Михаил Турышев, мастер по художественной обработке кожи Шайдулла Хамидуллин, мастер по художественной обработке дерева Николай Швец.

Фестиваль "Русское поле" – самобытное шоу из национальных песен и танцев, древних обрядов, традиционной кухни и веселых народных забав, собирающее более трех тысяч артистов и 250 тыс. зрителей ежегодно.