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В Тюмень едут роботы и дополненная реальность

16:32 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Тюменцы научатся управлять роботами и передвигать предметы силой мысли. В центре города в день рождения Тюмени "МегаФон" устраивает торжество инноваций на площадке "Включайся!".

В этом году "МегаФону" на Урале исполняется 15 лет, в честь этого события компания дарит тюменцам новые аттракционы. Гости праздника посоревнуются в силе и скорости виртуальной мысли в инновационной игре Duel Mindflex, устроят гонки роботов Ollie под управлением смартфонов. Фанаты соцсетей сделают селфи с самыми известными мемами Интернета, научатся тонкостям ведения личных и коммерческих интернет-страничек в "Школе блогеров" и погрузятся в захватывающий мир дополненной реальности.

"Каждый год мы удивляем тюменцев новинками на Дне города, чтобы создать атмосферу праздничного выходного дня. Компании региона принимают в этом активное участие, проявляя тем самым социальную ответственность. Традиционно и "МегаФон" создает настроение, обновляя и дополняя свою площадку инновационными разработками", – говорит директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

Любители фотографировать все вокруг научатся использовать фильтры, выставлять освещение и принимать красивые позы. Гости сразу же проверят на практике полученные знания и выложат фото в Инстаграм с хештегом #ВключайсяТюмень. В течение праздника пройдут увлекательные квесты и розыгрыш подарков.

"В прошлом году город отмечал 430-летний юбилей, а в этом году юбилей празднует "МегаФон" на Урале. Мы понимаем, что, когда такие праздники проходят на городских площадках, нагрузка на сеть неизбежна. Именно поэтому мы заранее подготовили базовые станции к передаче пиковых объемов голосового и интернет-трафика. Наши абоненты могут вести прямые эфиры с любой площадки праздника и делиться с друзьями фотографиями в высоком качестве на скоростях 4G", ­– отметил директор Тюменского отделения "МегаФона" Дмитрий Мелихов.

Сделать перерыв между развлечениями и отдохнуть можно будет в уютной лаунж-зоне: здесь можно зарядить смартфон и понаблюдать за происходящим на экране. На площадке будет работать мобильный офис оператора, консультанты которого расскажут о самых популярных услугах компании и о новой линейке выгодных тарифных планов "Включайся!".

Площадка "Включайся!" будет работать 29 июля с 12 до 18 часов на площади Единства и Согласия около ЦУМа. Участие в аттракционах бесплатное. 

Теги: МегаФон

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