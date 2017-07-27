Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона

Фото пресс-службы филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование wi-fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства.

На встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным Интернетом на wi-fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.

Таким образом, с августа 2017 года пользоваться Интернетом в точках доступа (wi-fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

"Ростелеком" с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках wi-fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем Интернет на высокой скорости в точках wi-fi на селе бесплатным", – отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Возможность выхода во Всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется высоким спросом жителей села. За полтора года работы точек состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Причем и количество сессий и трафик растут очень высокими темпами. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

Глава компании рассказал об итогах реализации проекта устранения цифрового неравенства на 30 июня 2017 года. План-график строительно-монтажных работ выполняется на 100%. На отчетную дату введено в эксплуатацию 4 тыс. 690 точек доступа или 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тыс. километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

Как отметил Михаил Осеевский, к реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые на проекте, исключительно российского производства.

Построенная в рамках проекта устранения цифрового неравенства инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет учреждений здравоохранения.

Напомним, Тюменская область – одна из лидеров в реализации федерального проекта. На сегодняшний день реализация проекта в регионе переступила важный рубеж: выполнение работ по запуску точек доступа во Всемирную сеть в малых населенных пунктах региона превышает 50 % от плана. В эксплуатацию запущено 114 точек wi-fi в 20 муниципальных районах области.

В пяти районах работы по запуску точек доступа в Интернет выполнены на 100% – это Аромашевский, Армизонский, Голышмановский, Заводоуковский и Юргинский районы, сообщает филиал ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.