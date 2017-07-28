Летняя театральная школа ждет тюменцев 14+

Пройти театральную школу и выступить с перформансом в молодежном театральном центре "Космос" предлагает тюменцам режиссер Никита Бетехтин в августе.

За девять дней участники пройдут комплекс упражнений из актерских тренингов, который позволит им стать частью спектакля и выступить перед зрителями.

Для того, чтобы посетить мероприятие, необязательно быть актером, участником может быть абсолютно любой желающий от 14 лет. На занятия приходят люди самых разных возрастов и профессий. И те, кто мечтают выступить на сцене, и те, кто занимаются собственным развитием.

Летняя театральная школа пройдет с 5 по 13 августа по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, д. 30, 4 этаж.

В будни занятия пройдут в вечернее время, с 19 до 21 часа, в субботы с 17 до 21 часа, в воскресения с 14 до 20 часов.

Информацию о мероприятии можно посмотреть в группе VK или уточнить по телефону: 8 (3452)60-45-31.

Руководитель курса - Никита Бетехтин (актер, режиссер, педагог).

Родился в Тюмени 6 марта в 1988 г., сейчас живет в Москве. До поступления в ГИТИС руководил молодежным театром "Буриме" в Тюмени. В 2017 году с отличием закончил ГИТИС. На сегодняшний день учится в магистратуре Школы-студии МХАТ и ставит спектакли в разных городах России.

С 2017 года режиссер-педагог образовательного проекта ГОГОЛЬ ЦЕНТРА "ГОГОЛЬ SCHOOL" в Москве.