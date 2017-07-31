Набор учеников в "Яндекс.Лицей" стартует в конце августа

te-st.ru

"Яндекс.Лицей" откроется на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления региона и физико-математической школы осенью 2017 года.

Проект рассчитан на учеников 8–9 классов, интересующихся математикой и информационными технологиями. По словам авторов, в "Яндекс.Лицее" можно получить базовые навыки программирования, которых хватит, чтобы уже в старших классах начать карьеру разработчика.

С программированием школьники познакомятся на примере высокоуровневого языка Python, который несложен в освоении, но позволяет решать множество задач. Занятия будут проходить в тюменской гимназии №16, школе №88, физико-математической школе, а также в одной из школ Тобольска.

Набор учеников стартует 30 августа на конкурсной основе. Для поступления необходимо подать заявку на сайте и пройти тест. Справившиеся с заданием уже в середине сентября будут приглашены на очное собеседование с преподавателями.

В конце сентября будет определен список прошедших конкурс, а в октябре начнется обучение, сообщает региональный информационно-образовательный центр.