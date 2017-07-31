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Жителей региона проконсультируют по вопросам самообеспечения

08:20 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.maam.ru

Горячая линия, посвященная программе по выходу на самообеспечение (предоставлению меры социальной поддержки в виде адресной социальной помощи на основании социального контракта), состоится в Тюмени 1 августа с 12 до 13 часов. 

Вопросы будут приниматься по телефону 75-01-41, задать их также можно, позвонив заранее в рабочее время. 

На звонки жителей Тюменской области ответят начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Татьяна Тишенская, начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми и малоимущим гражданам управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района Ольга Самойлова, член Общественного совета при департаменте социального развития, заместитель председателя общественной организации "Возрождение поселений Тюменской области" Дмитрий Матюшин. 

Программа по выходу малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан на самообеспечение реализуется в регионе с 2006 года. В ее рамках уже около 8 тыс. семей получили адресную социальную помощь. Как правило, это жители сельской местности, которым предоставляется государственная поддержка для развития личных подсобных хозяйств. Адресная социальная помощь оказывается на основании социального контракта.

Теги: горячая линия , самообеспечение

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