Мюзикл "Снежная королева" подарят тюменским детям на Новый год

admtyumen.ru

Музыкальную сказку о Кае и Герде презентуют на сцене Тюменского драматического театра перед новым, 2018 годом.

Об этом рассказал директор театра Сергей Осинцев. По его словам, музыку к спектаклю уже пишут композиторы и авторы либретто. "Снежную королеву" Г. Х. Андерсена дадут в классической интерпретации.

"Из спектакля уберут все сложные моменты. В оригинале сказка наводит на печальные мысли: там говорят о смерти, о жизни, о вере в Бога, если взять именно Ганса Христиана Андерсена, не адаптированного для Советского Союза. Мы будем рассказывать привычную историю Кая и Герды. Сказка будет добрая, поучительная, музыкальная", - пояснил Сергей Осинцев.

В мюзикл включат около 20 музыкальных номеров. Артисты будут петь и танцевать. Режиссером и хореографом спектакля стал Сергей Захарин.

"Он классно решает пластические вариации в спектакле, а сейчас и драматургически хорошо получается. Еще мы ищем художника. Нам очень важно, чтобы спектакль попал на детский театральный фестиваль "Арлекин", который проходит в Санкт-Петербурге, – это что-то вроде детской "Золотой маски"", - рассказал директор ТБДТ.

Ирина Ромашкина