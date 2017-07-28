Началась запись в орнитологическую школу Тюменского госуниверситета

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Орнитологическая школа на базе Института биологии ТюмГУ начнет работу в 2017–2018 учебном году. Записаться в школу можно уже сейчас по телефону: 64-07-24.

Программа рассчитана на школьников 9–16 лет. Обучение в ней будет бесплатным. Ребят ждут тренинги, работа в группах, защита творческих работ, экспедиции, а также взаимодействие с представителями других объединений.

В числе задач – сбор научных сведений о птицах родного края, о редких и исчезающих видах, их численности, особенностях биологии, работа с экспозицией зоомузея ТюмГУ, участие в мероприятиях и акциях Тюменского отделения Союза охраны птиц России, сообщает правление стратегических коммуникаций вуза.

Орнитология – это область зоологии, объектом исследования которой являются птицы. "Птицы являются одним из важнейших и невероятно привлекательных элементов экосистем, – рассказала доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос. – Благодаря природной эстетике, птицы способны вызвать у детей яркие эмоции, стремление их изучать и охранять".

По мнению биологов, орнитологическая школа – необходимый проект, поскольку современный социальный заказ к образованию обозначает исследовательскую деятельность как нормативную составляющую учебного процесса. При этом в качестве объекта изучения для учащихся любого возраста птицы представляют собой наиболее удобную группу животного мира. Класс птиц отличается значительным видовым разнообразием и хорошо разработанной систематикой. Открытый образ жизни, повсеместная встречаемость и заметность позволяют достаточно надежно регистрировать изменения их видового состава и численности.