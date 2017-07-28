up

28.07.2017 пятница

EUR 69.6406

USD 59.4102

В Тюмени 16..18 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Началась запись в орнитологическую школу Тюменского госуниверситета

17:19 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn.pixabay.com

Орнитологическая школа на базе Института биологии ТюмГУ начнет работу в 2017–2018 учебном году. Записаться в школу можно уже сейчас по телефону: 64-07-24. 

Программа рассчитана на школьников 9–16 лет. Обучение в ней будет бесплатным. Ребят ждут тренинги, работа в группах, защита творческих работ, экспедиции, а также взаимодействие с представителями других объединений. 

В числе задач – сбор научных сведений о птицах родного края, о редких и исчезающих видах, их численности, особенностях биологии, работа с экспозицией зоомузея ТюмГУ, участие в мероприятиях и акциях Тюменского отделения Союза охраны птиц России, сообщает правление стратегических коммуникаций вуза. 

Орнитология – это область зоологии, объектом исследования которой являются птицы. "Птицы являются одним из важнейших и невероятно привлекательных элементов экосистем, – рассказала доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос. – Благодаря природной эстетике, птицы способны вызвать у детей яркие эмоции, стремление их изучать и охранять". 

По мнению биологов, орнитологическая школа – необходимый проект, поскольку современный социальный заказ к образованию обозначает исследовательскую деятельность как нормативную составляющую учебного процесса. При этом в качестве объекта изучения для учащихся любого возраста птицы представляют собой наиболее удобную группу животного мира. Класс птиц отличается значительным видовым разнообразием и хорошо разработанной систематикой. Открытый образ жизни, повсеместная встречаемость и заметность позволяют достаточно надежно регистрировать изменения их видового состава и численности.

Теги: ТюмГУ , орнитология

Последние новости

19:16 В Тюмени активно реализуется программа "Развитие застроенных территорий"
18:37 Владимир Якушев оценил сельскую обсерваторию
18:14 На Ямале откроют этнографический парк "Кочевник"
18:03 Полицейские в День города обеспечат правопорядок
17:52 29 июля - события дня
17:41 Киберспортсмены сразятся в День города
17:30 За один рейд спецслужб тюменские должники выплатили более полумиллиона рублей на месте
17:19 Началась запись в орнитологическую школу Тюменского госуниверситета
17:10 Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор
17:08 Выставка работ "Морфологии улиц" откроется в Вояже
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

За один рейд спецслужб тюменские должники выплатили более полумиллиона рублей на месте

Tele2 предлагает комплект для бизнеса

Около двадцати викуловских семей вышли на самозанятость при поддержке государства

Общество

В Тюмени активно реализуется программа "Развитие застроенных территорий"

Владимир Якушев оценил сельскую обсерваторию

На Ямале откроют этнографический парк "Кочевник"

Спорт

В День города определят победителей турнира по армрестлингу

Футболисты "Тюмени" опустились на дно турнирной таблицы

Чешский хоккеист огорчил "Югру"

Происшествия

Более тысячи боеприпасов изъяли силовики региона

В Тюмени девушка попала под машину, водитель разыскивается

Мужчина, угрожавший расправой над сыном, отправится в колонию-поселение
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+