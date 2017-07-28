Более тысячи боеприпасов изъяли силовики региона

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40 единиц оружия, 1 тыс. 171 боеприпас, 2 взрывных устройства и почти 2 кг взрывчатых веществ изъяли правоохранители Тюменской области изъяли из незаконного оборота в первом полугодии 2017 года.

Выявлено 119 преступлений в указанной сфере. Из них 72 - по ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), 9 – по ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 31 - по ст. 223 (незаконное изготовление оружия), 7 - по ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), сообщает прокуратура региона.

Целенаправленная работа силовых структур по борьбе с незаконным оборотом оружия приносит свои результаты. Число преступлений (убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев и т. д.), совершаемых с применением оружия, снизилось на 12,9%.

Прокуратурой области координация работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия будет продолжена.