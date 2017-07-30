В Тюмени прошел чемпионат по лонгбордам

Вновь заявить о необычном виде спорта и попробовать свои силы не только на асфальте, но и на снегу в минувшие выходные смогли все любители активного отдыха.

Мастер-класс и соревнования прошли в рамках летнего проекта WORONINO SUMMER WEEKEND. Напомним, это серия мастер-классов и соревнований по летним видам спорта среди жителей областной столицы. С начала лета тюменцы успели покататься на карингах, попрыгать на батутах, покататься на велосипедах и других средствах транспорта.

Мастер-класс по катанию на лонгборде прошел в рамках всероссийского проекта Go longboard от Quiksilver Roxy Тюмень и собрал всех неравнодушных к катанию на роликовых досках. Технику освоить удалось не только детям, но и взрослым. В этот раз трасса представлялась участникам извилистым горным серпантином. 30 участников по одному показали собравшимся свои уменияловко преодолевать препятствия и проходить повороты, чтобы получить место в финале.

Самыми зрелищными стали финальные заезды, где сразились представители разных видов спорта, но победителями стал скейтбордист Андрей Мельников. Второе место занял Николай Ханычев, "бронзу" взял Антон Трофимов.