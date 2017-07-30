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На конкурс "Тюменская марка" заявились более тридцати предприятий

14:48 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 30 предпринимателей подали заявки на участие в конкурсе "Тюменская марка". Им и другим бизнесменам предстоит выступить в 9 номинациях – промышленное производство, строительство, общественное питание, туризм, и др. Впервые в этом году введены номинации "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

Регистрация проходит на сайте проекта: marka72.ru (кнопка "Конкурс 2017") и продлится до 8 сентября. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего бизнеса. Теперь достаточно двух документов: заявки на участие и подтверждения полномочия представителя субъекта предпринимательства.

В этом году "Тюменская марка" отметит свой 15-летний юбилей. Конкурс призван выделять и награждать предприятия среднего и малого бизнеса, которые добились результата и заслужили признание у экспертов и жителей региона. Местному бизнесу предстоит не только рассказать о своем сервисе и технологиях производства, но и заслужить доверие потребителей и профессионалов. Здесь учитывается и репутация, и социальная активность компаний, и качество, и клиентоориентированность, сообщают организаторы конкурса.

Параллельно с регистрацией участников ведется сбор экспертов – из всех желающих тюменцев выберут 240 человек по шести возрастным категориям. С 25 сентября они отправятся на предприятия и сами оценят их работу. В это же время начнется голосование среди интернет-пользователей. 27 и 28 октября откроется специализированная выставка для всех желающих.

Имена победителей станут известны 9 ноября на официальной церемонии награждения. В каждой из девяти номинаций будет определено по три счастливчика.

Теги: конкурс , бизнес , Тюменская марка

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