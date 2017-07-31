Приемная кампания-2017: как рассчитать шансы на успех

Основной этап приемной кампании-2017 идет в Тюменском индустриальном университете. В этом году в ТИУ увеличилось количество бюджетных мест. Опорный вуз предлагает более 40 направлений подготовки бакалавриата/специалитета, открыт набор на обновленные образовательные программы.

Как абитуриентам сделать правильный выбор и просчитать свои шансы на успех — рекомендации руководителя приемной комиссии ТИУ Василия Шитого.

- 1 тысяча 680 бюджетных мест для поступления на программы высшего образования очной формы обучения выделено в ТИУ в этом году? С чем связано ежегодное увеличение бюджетных мест в Тюменском индустриальном университете?

- По количеству бюджетных мест на технические направления подготовки ТИУ входит в десятку вузов России. На их выделение Министерством образования и науки влияет несколько критериев — это прогнозируемый показатель развития отрасли, подготовкой кадров для которой занимается вуз, в регионе и соседних областях. Второй критерий - это показатель деятельности университета — чем выше качество подготовки специалистов, которое оценивается по методике Минобрнауки, тем больше количество бюджетных мест выделяется вузу. Отмечу, что ТИУ – участник программы "Опорные университеты России", а также опорный вуз для нескольких транснациональных компаний.

— Назовите, пожалуйста, направления подготовки - лидеры по количеству бюджетных мест.

- На очной форме обучения можно назвать три большие группы: "Строительство", где выделено 575 бюджетных мест, группа "Нефтегазовое дело, геология, прикладная геология, прикладная геодезия, технология геологической разведки" - 471 место, "Машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах" – 233 места.

— В этом году ТИУ объявил набор на обновленные программы обучения?

- Нововведения в образовательные программы продиктованы развитием современного рынка труда и потребностями заказчиков-работодателей. В этом году у нас 5 направлений подготовки бакалавриата, где прием ведется сразу на профили подготовки. Такие нововведения коснулись образовательных программ "Технология транспортных процессов", "Эксплуатация транспортно- технологических машин, "Торговое дело", "Машиностроение", "Биотехнические системы и технологии". Запускаются две магистерские программы "Геонавигация" и "Морское бурение" (направление подготовки "Нефтегазовое дело"), которые будут полностью преподаваться на английском языке. Также мы предлагаем две новые магистерские программы "Девелопмент и технологии продаж" (направление подготовки "Строительство") и "Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки" (направление подготовки "Нефтегазовое дело").

— На какие сроки должны ориентироваться разные категории поступающих в ТИУ?

- Уже завершился прием заявлений для тех, кто поступает на очную форму обучения по испытаниям, проводимых университетом, — это выпускники учреждений профессионального образования и для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ на очную форму обучения.

Поступающие на бакалавриат/специалитет могут выбрать три направления подготовки. Оригинал документов на одно из них нужно положить до 1 августа до 17 часов. Зачисление пройдет 3 августа. Если абитуриент не увидел себя в списках зачисленных, нужно до 6 августа прийти и переложить оригинал в рамках своего заявления. Зачисление второй волны состоится 8 августа.

Для поступающих на обучение по программам СПО окончание приема документов 15, 19 и 24 августа — дата зависит от формы обучения и выбора специальности или профессии. 21 августа оригиналы документов должны предоставить поступающие на бюджетные места в магистратуру.

— Может ли абитуриент повысить свои шансы на поступление в университет с помощью портфолио?

- За индивидуальные достижения абитуриент может заработать дополнительно от 3 до 10 баллов. Преимущества имеют чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских игр, выпускники школ, награжденные золотой или серебряной медалями. Также учитываются призовые места в олимпиадах, в организации и проведении которых принимает участие ТИУ. В приемную комиссию школьники могут предоставить результаты своих выступлений на межрегиональной многопрофильной олимпиаде "Менделеев", отраслевой олимпиаде школьников ПАО "Газпром", международном молодежном архитектурно-художественном фестивале "Золотая АрхИдея", конкурсе "ИнТраИзобретатель".

— Нововведение этого года — специальная программа бонусов для договорников?

- В этом году в Тюменском индустриальном университете разработана специальная программа лояльности: чем выше баллы ЕГЭ, тем ниже стоимость обучения в вузе. Также при оплате обучения за год или за весь цикл обучения, сумма пересчитывается в меньшую сторону. Снижается цена за обучение, если абитуриент обладает научными, творческими достижениями. Скидки действуют только для физических лиц, поступающих на очную форму обучения.

— Качество образования тюменского вуза оценено на международном уровне. На каких условиях поступают иностранные граждане в Тюменский индустриальный университет?

- Иностранные граждане поступают к нам по квотам, которые выделяются Министерством образования и науки РФ. В целом, в вузах предоставляется 15 тыс. мест, на ТИУ приходится около пятидесяти. Абитуриенты из других стран поступают к нам и на общих основаниях. На сегодняшний день уже подтвердили поступление по квоте представители Колумбии, Венесуэлы, Замбии. В 2017 году впервые в ТИУ будет учиться студент из Зимбабве.

— Могут ли абитуриенты просчитать ход действий, чтобы постараться обезопасить себя от непопадания в заветный список первокурсников ТИУ?

- Самое правильное для абитуриента после того, как он сдаст ЕГЭ, получит общую сумму конкурсных баллов, посмотреть проходные баллы предыдущего года и сравнить свои шансы на поступление. В своем заявлении поступающий может указать до трех направлений подготовки. Я всегда рекомендую трезво оценить свои шансы на поступление. К примеру, если у абитуриента 195 баллов, он хочет поступить на "Нефтегазовое дело" Института транспорта, где в прошлом году был минимальный проходной балл 191, шансы на поступления есть, но и есть вероятность остаться за чертой. Поэтому я на месте абитуриента в своем заявлении поставил бы "Нефтегазовое дело" на первое место, вторым указал бы направление подготовки, "отстающее" от моих результатов примерно на 15 баллов, и третьим вариантом выбрал бы такое направление подготовки, чтобы иметь в запасе баллов тридцать, и следил бы за формированием рейтинга.

— Если у абитуриентов есть вопросы, куда они могут обратиться за консультацией?

- Свои вопросы абитуриенты могут задать по телефону горячей линии 8 800 700 57 71. В приемной комиссии консультации проводят специалисты отдела профориентационной работы и представители учебных подразделений ТИУ.

Приемная комиссия университета находится на ул. Республики, 47. Дополнительные пункты приема документов расположены по адресам: ул. Киевская, 78/1 (нефтегазовый колледж им. Ю. Г. Эрвье), ул. Энергетиков, 44, корп. 1 (колледж информатики и связи), ул. Холодильная, 85 (отделение СПО института транспорта) и Луначарского, 2 (СТРОИН, ИНЖЭКИ, АРХИД).

Соб. инф.