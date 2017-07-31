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Социальные сети проникли в гаджеты тюменцев

17:32 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Более 550 публикаций в социальных сетях выложили посетители интерактивной площадки "Включайся!" в День города. Это в пять раз больше, чем в 2016 году.

Впервые на празднике, который устроил оператор "МегаФон" в честь своего 15-летнего юбилея, работала "Школа блогеров". Мастер-классы @papa_na_kuhne, @fromme2you_tmn и @terenyusha посетили около 100 человек.

"Было любопытно увидеть, что основная часть аудитории – ребята 10-12 лет. Они уже зарегистрированы в социальных сетях, активно интересуются качественным наполнением аккаунтов и лучше многих взрослых разбираются в продвижении", – рассказал спикер "Школы блогеров" Иван Захаров.

В остальное время гости площадки проходили квесты, устраивали гонки роботов Ollie, делали селфи с известными мемами Интернета и погружались в захватывающий мир дополненной реальности.

"С момента щелчка затвора на смартфоне до печати фотографии на инста-принтере проходило всего лишь пять минут. Это время наш абонент тратил на то, чтобы выбрать фильтр и поделиться кадром в Сети. Такая скорость была обеспечена стабильной работой мобильного Интернета 4G от "МегаФона": мы заранее усилили сигнал связи в местах проведения праздничных мероприятий, ожидая увеличения нагрузки", ­– отметил руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.

Тюменцы были спокойны за свои мобильные устройства: каждый желающий мог зарядить смартфон с помощью переносного зарядного устройства. Также на площадке работал мобильный офис оператора, консультанты которого дарили подарки и рассказывали о самых популярных услугах компании. Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

Соб. инф.

Теги: День города , социальные сети , МегаФон

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